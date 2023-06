Topmodel, Entertainerin, Businessfrau, Mama: Heidi Klum wird 50

Deutschlands berühmtestes Model wird 50 Jahre alt: Längst ist Heidi Klum nicht nur hierzulande ein bekannter Name, sie fasste auch in den Vereinigten Staaten Fuß...

Im nordrhein-westfälischen Städtchen Bergisch Gladbach wurde sie geboren, heute gibt es weltweit kaum eine Person, die Heidi Klum nicht kennt. Angefangen von ersten Wettbewerben über Covershootings und Laufstegjobs bis hin zur eigenen Sendung und zum festen Jurorenplatz in einer US-Castingshow - das Model hat nicht nur in der Modebranche Fuß gefasst, sondern auch in der Unterhaltungswelt. Nebenbei ist sie auch noch stolze Mutter von vier Kindern und leidenschaftliche Ehefrau - am heutigen 1. Juni wird sie 50 Jahre alt.

So fing alles an

Ihre Schulausbildung für das Modeln sausen zu lassen, kam für Heidi Klum damals nicht infrage. Das Abitur meisterte sie auf einer Gesamtschule in ihrem Geburtsort mit Bravour, ihre Ausbildung zur Modedesignerin in Düsseldorf cancelte sie allerdings. Denn mit ihrem Sieg des Wettbewerbs "Model '92", der in der RTL-"Late Night"-Show von Thomas Gottschalk (73) und Holm Dressler stattfand, legte sie den Grundstein für ihre international erfolgreiche Modelkarriere. Anschließend ging es für Klum die USA...

Dort lief sie 1997 erstmals als "Victoria's Secret"-Engel über den Laufsteg und posierte 1998 für das Cover der US-Zeitschrift "Sports Illustrated" - Klums großer Durchbruch. Auch die Magazine "Vogue" und "Elle" wurden auf die Bergisch-Gladbacherin, die damals noch brünett war, aufmerksam.

Weitere Werbeaufträge folgten, sowohl für Schmuck und Kleidung als auch für Parfüms, Beautyprodukte und Süßwaren. Der Name Heidi Klum entwickelte sich zu einer eigenen Marke, sodass Designer eigene Kollektionen nach dem Model benannten. 2005 erschien ihr Buch "Natürlich erfolgreich".

Dass Klum nur drei Jahre später auf der "Forbes"-Liste der bestbezahlten Models der Welt landete, ist nach diesem rasanten Aufstieg wenig überraschend. Die "Vogue" widmete ihr im darauffolgenden Jahr eine komplette 140-seitige Juni-Ausgabe.

Ihr "GNTM"-Imperium

Längst galt Heidi Klum zu jenem Zeitpunkt nicht mehr nur als reines Model, sondern auch als Medienunternehmerin und Entertainerin. Zusammen mit dem deutschen Privatsender ProSieben rief sie 2006 die Castingshow "Germany's next Topmodel" ins Leben - derzeit läuft die 18. Staffel.

Über die Jahre machte das Format, das vorwiegend in Klums Wahlheimat Los Angeles gedreht wird, auch Models wie Lena Gercke (35), Barbara Meier (36), Stefanie Giesinger (26) oder Rebecca Mir (31) bekannt. Viele Promis aus der Mode- und der Musikszene waren als Juroren oder Coaches zu Gast, darunter Wolfgang Joop (78), Michael Michalsky (56), Kylie Minogue (55), Alessandra Ambrosio (42), Winnie Harlow (28) oder Toni Garrn (30). Musik-Acts wie Tokio Hotel, Zoe Wees (21), Rita Ora (32) oder Wincent Weiss (30) traten im großen Finale auf, das Klum seit Beginn der Show stets selbst moderiert.

In den USA Fuß gefasst

Die prominente Gästeliste hat Heidi Klum sich auch ihrer erfolgreichen Karriere in den USA zu verdanken. Dort sah man sie nicht nur bei kleinen Cameo-Auftritten in Produktionen wie "Sex and the City", "Der Teufel trägt Prada", "How I Met Your Mother" oder "Desperate Housewives".

Sie produzierte und moderierte auch die US-Castingshows "Project Runway" und "Making the Cut" zusammen mit US-Modeberater Tim Gunn (69). Für ersteres Format erhielt sie 2013 einen Emmy. Seit zehn Jahren sitzt Klum zudem in der Jury der Talentshow "America's Got Talent"- dem US-Pendant zu "Das Supertalent".

Leidenschaftliche Vierfach-Mama

Trotz ihrer zahlreichen Projekte kam Klums Familienleben nie zu kurz. Ihr Job als Vollblutmama hat für die 50-Jährige Priorität. Auf Instagram zeigt sie regelmäßig Fotos von Geburtstagen .

Klums älteste Tochter Leni (19), die aus ihrer früheren Beziehung mit dem 23 Jahre älteren Formel-1-Manager Flavio Briatore (73) stammt und von Heidis späterem Ehemann Seal (60) adoptiert wurde, ist inzwischen für ein Innenarchitektur-Studium nach New York gezogen. Leni arbeitet aber auch fleißig an ihrer Model-Karriere. Die 19-Jährige ist bisher das einzige von Klums Kindern, das in der Öffentlichkeit gezeigt wird.

Bei Lou (13), Johan (16) und Henry (17), deren leiblicher Vater Seal ist, achtet Heidi nach wie vor auf Privatsphäre.

Unterstützung bekommt sie dabei von Ehemann Tom Kaulitz (33), mit dem sie seit 2018 offiziell liiert und seit Februar 2019 verheiratet ist. Mit dem 17 Jahre jüngeren Tokio-Hotel-Gitarristen scheint sie ihr Liebesglück endlich gefunden zu haben. Vor ihrem 50. Geburtstag verbrachten die beiden noch einen romantischen Urlaub in Frankreich. Für die Feier selbst ist in diesem Jahr ausnahmsweise Kaulitz verantwortlich, wie Klum vor ein paar Tagen in einer Frage-und-Antwort-Runde auf Instagram verriet...

Die 50 scheint der Entertainerin übrigens nicht viel auszumachen. stellte sie kürzlich klar, dass die 50 für sie "nur eine Zahl" sei: "Innerlich fühle ich mich nicht wie 50."

Geburtstagsfeier auf ProSieben

Natürlich wird Heidi Klums runder Geburtstag am 1. Juni nicht ohne Spezialprogramm im Fernsehen über die Bühne gehen. Ihr Haus-und-Hof-Sender ProSieben widmet ihr einen "Heidi-Tag", bedeutet: Über den kompletten Tag verteilt werden immer wieder Einspieler gesendet, in denen berühmte Wegbegleiter dem Geburtstagskind gratulieren. Richtig in Fahrt kommt die Heidi-Huldigung dann ab 13:10 Uhr mit den Top 3 der "besten Umstylings aus 18 Staffeln 'Germany's next Topmodel'".

Ab 19:10 Uhr können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer dann in der Sondersendung "Happy Birthday, Heidi" den beachtlichen Werdegang des Models ansehen. Mit Archivaufnahmen und Interviews wird darin gezeigt, wie aus dem Mädchen aus Bergisch Gladbach ein international erfolgreiches Topmodel und eine weltweit bekannte TV-Persönlichkeit wurde.

Und weil der 1. Juni ein Donnerstag ist, gehört auch die Primetime ganz und gar Heidi Klum: Wie in den Wochen zuvor strahlt ProSieben ab 20:15 Uhr eine neue Folge "Germany's next Topmodel" aus.