Top und Flops der Promis auf dem Oktoberfest: Stylist bewertet exklusiv die Trachten der Wiesn-VIPs

Seit einer Woche befindet sich München im Party-Ausnahmezustand – es ist wieder Oktoberfest. Auf der Wiesn präsentieren zahlreiche Besucher stolz ihre Dirndl und Lederhosen, auch die Promis. Welche VIPs können dabei punkten und wer hätte lieber nochmal in den Kleiderschrank greifen sollen? Trachteninfluencer und Stylist Oliver Rauh hat für die AZ einen exklusiven Blick auf die Looks der Stars und Sternchen geworfen.

Franziska Knuppe ist einfach eine Augenweide. Perfekt mit dem Haarreif, die Wiesn-Tasche in Herzform von Aigner als Styling-I-Tüpfelchen. Mir hätten jetzt Schuhe in der Taschenfarbe oder eine coole Trachten-Stiefelette noch besser gefallen. Aber top!

Mei, "more is more" ist auch eine Variante der Tracht. Frau Nick sieht doch eher wie ein bayerisches Showgirl aus als ein fesches bayerisches Dirndl. Aber auch die Wiesn macht sie zu ihrer Bühne.

Grundsätzlich ist Marc Terenzis Outfit ja super. Nur bitte ohne Halskette. Und der obere und untere Knopf der Weste muss immer offen bleiben. Und Charivari oder Gürtel. Aber die blaue Stickerei ist definitiv super. Bei Verena Kerth würde mir die Devise 'Less is more' etwas mehr gefallen. Also ohne Halskette und mit einer schlichteren Bluse oder Schürze. Aber die beiden strahlen glücklich um die Wette.

Annemarie Carpendale sieht einfach immer hinreißend aus. Vor allem strahlt sie in dem coolen Orange noch mehr. Und trägt eine sehr schöne, trendige Dirndlbluse. (Nur die Schürze dürfte 5 cm kürzer sein). Und bei der Tracht gehört das Hemd einfach immer in die Lederhose. Dann ist auch Karo wieder ok. Meine Empfehlung und immer Nummer sicher: ein weißes Hemd durchgeknöpft oder mit Pfoad!

Michaela May und Jutta Speidel: Zwei 'Grande Dirndln' des deutschen Films. Bei Frau May müßte die Schürze höher sitzen. Sonst aber klassisch perfekt. Und Jutta Speidel trägt einen coolen bayerisch-afrikanischen Cross-mix. Tracht verbindet definitiv!

Am 16. September hieß es pünktlich um 12 Uhr Mittags auf der Theresienwiese: Ozapft is! Das Oktoberfest hat seither ganz München in Beschlag genommen und auch die Promis aus TV, Film, Musik und Politik sind ganz dem Wiesn-Wahnsinn verfallen. Doch welcher Star kann in Tracht besonders überzeugen?

Nirgendwo in Deutschland ist die Promi-Dichte derzeit höher als beim größten Volksfest der Welt. Hier lässt sich nicht nur die Bussi-Bussi-Gesellschaft blicken, auch internationale Promis und sogar Royals werden auf die Wiesn gelockt. Bereits am ersten Tag schaute kein Geringerer als Fürst Albert von Monaco in Käfers Wiesn-Schänke vorbei – allerdings ohne Ehefrau Charlène an seiner Seite. Auf zahlreichen Wiesn-Veranstaltungen tummeln sich die VIPs, wie beim legendären Almauftrieb, der Damenwiesn oder Cathy Hummels Wiesn-Bummel.

Ohne Tracht dort aufzuschlagen, wäre auf jeden Fall ein Fauxpas. Aber hat jeder Promi ein gutes Händchen für das perfekte Styling zum Oktoberfest? Darauf hat Oliver Rauh eine Antwort. Er ist bekannt als Trachteninfluencer "THE BAVARIAN GENT" und arbeitet als VIP-Fotograf und -Stylist. Im Lauf seiner Karriere hat das Multitalent bereits mit internationalen Stars wie Lady Gaga, Naomi Campbell, Victoria Swarovski und Franziska Knuppe zusammengearbeitet. Damit ist er prädestiniert dafür, die Looks der Trachten-Promis perfekt einzuschätzen.

Désirée Nick im Dirndl: "Eher wie ein bayerisches Showgirl"

Für die AZ hat Oliver Rauh einen genauen Blick auf die Wiesn geworfen und die Outfits bekannter Persönlichkeiten wie Monika Gruber bewertet. "Wer ko, der ko! Das gilt natürlich auch für Monika Gruber. Supermodisch die neue Dirndlbluse und sogar der Lippenstift perfekt zum Dirndl. Besser geht es nicht", lautet sein Urteil zur Kabarettistin. Da kommt Kollegin Désirée Nick weniger gut weg: "Frau Nick sieht doch eher wie ein bayerisches Showgirl aus als ein fesches bayerisches Dirndl. Aber auch die Wiesn macht sie zu ihrer Bühne."

Bill Kaulitz im Barbie-Look, Papis Loveday mit weißem Schleier

Zwei Promis, die mit ihren extravaganten Styles auf der Wiesn definitiv für Hingucker gesorgt haben, sind Sänger Bill Kaulitz und Model Papis Loveday. Der Schwager von Heidi Klum erschien im Barbie-Look mit pinkfarbener Lederhose und Plateau-Schuhen, der Dschungelcamper trug zu seiner weißen Tracht einen Schleier.

"Für mich als großen Liebhaber der Tracht ist es natürlich schwer, 'Show-Outfits' als Tracht durchgehen zu lassen", erklärt Oliver Rauh gegenüber der AZ. "Da stellt sich auch immer die Frage des Respektes gegenüber der Tradition und einer ganzen Branche, die heute so facettenreich und vielseitig auch ein modernes Gwand für Madln und Buam ohne Show-Effekt ermöglicht."

VIP-Stylist über Bill Kaulitz: "Also oben passt und über unten gibt es geteilte Meinung"

Über den Look von Papis Loveday sagt der Trachten-Experte: "Ich hätte ihn natürlich ohne Schleier gestylt, die Weste auf Figur beim Schneider geändert und dann noch einen Hochzeitsjanker von 'Boos' fertigen lassen und Haferlschuhe angezogen." Auch Bill Kaulitz kommt bei Oliver Rauh nicht so gut weg: "Für mich fehlt natürlich der Trachtenhut und der würde dem lieben Bill sicherlich super stehen. Und auch die Lederhose. Aber einfach die falsche. Da hätte Bill mal bei seinem Bruder Tom sich inspirieren lassen sollen. Also oben passt und über unten gibt es geteilte Meinung....Handtasche und Schuhe würde ich definitiv tauschen und den Madln zum Dirndl stylen."

