Toni Garrn feiert heimlich im Schützenzelt: Deutsches Topmodel erlebt "Kulturschock" auf dem Oktoberfest

Das Oktoberfest lockt aktuell Promis aus aller Welt nach München. Auch Topmodel Toni Garrn stattete dem Volksfest einen Besuch ab. Im Schützenzelt feierte die 31-Jährige unter anderem mit Bruder Niklas.

Kulturschock für Toni Garrn! Das deutsche Topmodel vergnügte sich mit Freunden im Schützenzelt auf dem Oktoberfest. Das Wiesn-Vergnügen scheint der 31-Jährigen allerdings nicht ganz geheuer gewesen zu sein.

Toni Garrn: Kein Bier im Schützenzelt

Topmodel Toni Garrn hat sich während ihres Besuchs in München auch auf das Oktoberfest gewagt. Im blauen Dirndl des Designers Giacomo Melli passte die gebürtige Hamburgerin zumindest äußerlich ins Schützenzelt. Ganz geheuer schien ihr das Wiesn-Treiben aber nicht gewesen zu sein, wie auf Instagram zu sehen war.

Auch das Bier verschmähte die 31-Jährige. In ihrer Instagram Story ist eine große Flasche "Miraval Côtes de Provence" zu sehen. Den Wein, der von dem Weingut von Brad Pitt stammt, gab es für das Model zur Münchner Brezn. Das Foto kommentierte Toni mit "Ja, ich bin so ein Looser". Auch Jägermeister gab es für die Truppe, zu der unter anderem auch Tonis Bruder Niklas zählte.

Toni Garrn scheint bei ihrem Besuch des Oktoberfests sichtlich überfordert zu sein. © Instagram/tonigarrn

"Was passiert hier?" – Toni Garrn erlebt Kulturschock auf dem Oktoberfest

Gemeinsam wurde auf den Bierbänken getanzt und lautstark zu "Viva Colonia" mitgesungen. Ganz so geheuer scheint Toni das nicht gewesen zu sein. In einer weiteren Story ist sie mit leicht verschrecktem Gesicht zu sehen. Dazu schrieb sie "Was passiert hier?" Spaß scheint die 31-Jährige bei ihrem Besuch in der bayerischen Landeshauptstadt dennoch gehabt zu haben. Ein Highlight bei Tonis München Besuchen ist für sie übrigens immer ein Essen im "Matsushia", wie sie auf Instagram verriet.