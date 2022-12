Tom Payne hat heimlich ein zweites Mal geheiratet

Tom Payne hat ein zweites Mal Ja gesagt. Der Schauspieler und Ehefrau Jennifer Akerman feierten zwei Jahre nach der ersten nun im November ihre zweite Hochzeit.

Der britische Schauspieler Tom Payne (39) hat klammheimlich ein zweites Mal geheiratet, und Bilder der Zeremonie zeigt. Diese fand bereits am 12. November im The Foundry im Stadtteil Long Island City im New Yorker Stadtbezirk Queens statt. Payne trug laut "People" dabei einen maßgeschneiderten, dunkelgrünen Anzug von Zegna mit Wildlederstiefeln von Balmain, Ehefrau Jennifer Akerman (33) ein Spitzenkleid mit Meerjungfrauenschnitt von Pronovias.

Erste Hochzeit wurde verschoben

Der ehemalige "The Walking Dead"-Star, der am 21. Dezember 40 Jahre alt wird, wollte seine Ehefrau im April 2020 heiraten. Aufgrund der Corona-Pandemie verschob sich die Hochzeit im kleinen Kreis auf den Dezember 2020. Payne und Akerman sind bereits seit 2013 ein Paar. Im November 2018 hielt der Schauspieler schließlich um die Hand der gebürtigen Schwedin an. Bevor sie im November nun ihre Traumhochzeit feiern konnten, begrüßten Payne und Akerman im Januar 2022 ihr erstes Kind, Sohn Harrison Magnus Austin Payne, auf der Welt.