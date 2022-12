Tobey Maguire mit Tochter Ruby auf dem roten Teppich

Zur Film-Premiere von "Babylon - Rausch der Ekstase" gab es einen seltenen Besuch auf dem roten Teppich. Schauspieler Tobey Maguire kam in Begleitung seiner Tochter Ruby. Dabei zeigten sich die beiden als eingespieltes Team.

Am Donnerstagabend, den 15. Dezember, wurde die Film-Premiere von "Babylon - Rausch der Ekstase" in Los Angeles gefeiert. Hauptdarsteller Tobey Maguire (47) hatte eine besondere Dame an seiner Seite. Der "Spider-Man"-Schauspieler besuchte den roten Teppich gemeinsam mit seiner Tochter Ruby Sweetheart (16). Während Maguire sich mit einem lässigen Stoppelbart zeigte, war bei Ruby eher Retro-Schick angesagt.

Dass er seine Tochter auf eine Film-Premiere mitnimmt, ist ein seltenes Ereignis. Eigentlich durfte die 16-Jährige den neuen Film ihres Vaters noch gar nicht sehen, denn "Babylon" ist für Jugendliche in den USA erst ab 17 Jahren freigegeben. Doch in Begleitung eines Elternteils ist das dort kein Problem. Ab dem 19. Januar kommt das Drama auch in die deutschen Kinos.

Ruby Sweetheart auf dem Weg zum Social-Media-Star?

Auf dem roten Teppich wirkten beide allerdings wie ein eingespieltes Team. Der begeisterte Pokerspieler wählte für die Feierlichkeiten einen schwarzen Anzug, einen Seitenscheitel und viele Bartstoppeln im Gesicht. Ruby Sweetheart entschied sich für ein kurzes, schwarzes Samtkleid und mit Strümpfen und Stiefeln. Dazu trug die 16-Jährige einen langen, roten Retro-Ledermantel mit einem Pelzkragen. Für viele Kids ist Ruby Sweetheart keine Unbekannte, bei der Plattform TikTok folgen ihr bereits mehr als 13.500 Menschen.

Ruby Sweetheart und ihr Bruder Otis Tobias (13) stammen aus der Ehe von Maguire mit der Schmuck-Designerin Jennifer Meyer (45). Das Paar war neun Jahre lang verheiratet und wurde 2020 geschieden. Obwohl Maguire und Meyer sich trennten, besteht weiterhin eine große Verbundenheit zwischen den Ex-Partnern. "Ich würde alles für ihn tun", verriet die 45-Jährige zuletzt in dem .