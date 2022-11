Tim Allen scherzt über Jay Lenos Genesung nach Feuerunfall

Schauspieler Tim Allen hat seinen Kumpel Jay Leno im Krankenhaus besucht. Die Talk-Ikone hat sich nach einem Unfall in einer Garage Verbrennungen im Gesicht zugezogen. Reportern erklärte Allen nach dem Besuch scherzhaft: "Er strebt den George-Clooney-Look an."

Jay Leno (72) hat sich am vergangenen Wochenende Verbrennungen zugezogen, als er an einem seiner Autos arbeitete und ein Feuer ausbrach. Der US-Moderator muss aufgrund von Verbrennungen an Gesicht, Händen und Brust behandelt werden. Schauspieler Tim Allen (69) gab Ende dieser Woche ein klein wenig Entwarnung, was den Gesundheitszustand seines guten Freundes anbelangt.

Denn nach einem Besuch bei ihm im Krankenhaus war Allen zu Scherzen aufgelegt und erklärte witzelnd: "Er strebt den George-Clooney-Look an. Sie werden überrascht sein." Leno sehe gut aus und sei glücklich. "Das Krankenhaus hat großartige Arbeit geleistet, um sich um ihn zu kümmern", sagte Allen weiter und betonte: "Jay geht es gut. Er fühlt sich besser. Wir haben ein paar Witze gemacht, so wie wir eben sind."

Jay Leno ist ein "idealer Patient"

"Er läuft herum und macht Witze", erklärte auch Dr. Peter H. Grossman vom Grossman Burn Center in Kalifornien über Lenos zuversichtlichen Umgang mit seiner Genesung. Er sei unglaublich freundlich, sehr entgegenkommend und sehr dankbar, sagte der Arzt vor wenigen Tagen , die "FOX 11 Los Angeles" zeigte. Er sei ein "idealer Patient, der die Schwere seiner Verletzung versteht".

Leno habe Verbrennungen an Gesicht, Händen und Brust erlitten. Es handle sich um Verbrennungen zweiten und möglicherweise auch dritten Grades. Die schwersten Verletzungen seien auf dem Gesicht des TV-Stars zu sehen, fügte der Arzt hinzu, der von einer zweiten Operation für Leno sprach. Der Mediziner erklärte weiter, er erwarte, dass sich der Moderator vollständig erholen werde. Aufgrund der schweren Verbrennungen könnte dies "etwas länger" dauern, als der Comedian ursprünglich erwartet hatte. Nach dem Brand gab es ein Statement von Leno, in dem es hieß, dass er "ein oder zwei Wochen" brauchen werde, um wieder auf die Beine zu kommen.

Der ehemalige Talkmaster von "The Tonight Show" arbeitete unter einem seiner Autos in Burbank, Kalifornien, als ein Feuer ausbrach. Der 72-Jährige wurde Medienberichten zufolge unter dem Auto hervorgezogen und in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Notversorgung erhielt und schließlich in das Grossman Burn Center kam.