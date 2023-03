TikTok-Star Lisa Mantler hat geheiratet

TikTok-Star Lisa Mantler hat Ja gesagt. Das gab die Influencerin unter anderem auf dem Instagram-Account bekannt, den sie sich mit ihrer Zwillingsschwester Lena teilt.

Lisa Mantler (20) hat geheiratet! Die TikTok-Influencerin, die gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena (20) bereits im frühen Jugendalter berühmt geworden ist, hat ihre Hochzeit mit süßen Bildern . Sowohl auf ihrem eigenen Account als auch auf dem gemeinsamen Schwestern-Account teilte die 20-Jährige Fotos mit ihrem Ehemann, dessen Name aktuell nicht bekannt ist. Laut Bildbeschreibung fand die Eheschließung am 25. März, also vergangenen Samstag statt.

Die Bilderstrecke zeigt Lisa mit ihrem Mann, der sie liebevoll in seinen Armen hält. Die Schwarz-Weiß-Fotos offenbaren ihr schulterfreies Hochzeitskleid, das mit Blumenstickereien verziert ist. Ihre blonden Haare trug sie in sanften Wellen und kombinierte eine zarte Kette zu ihrem Kleid. Dass die beiden gut gelaunt waren, zeigt vor allem das erste Bild. Darauf strecken beide die Zungen raus und halten ihre Ringfinger in die Kamera, als würden sie den Mittelfinger zeigen.

Seit 2015 sind Lisa und Lena internationale Webstars

Ein letztes Bild zeigt Lena Mantler, die ihrer Schwester einen dicken Kuss auf die Wange drückt. Rund um ihren 13. Geburtstag im Jahr 2015 begannen die beiden, Tanzvideos auf Musical.ly zu veröffentlichen. 2018 wurde die App von TikTok übernommen, wo sie heute noch aktiv sind und 13,5 Millionen Follower zählen. In den vergangenen Monaten war allerdings nur Lena auf dem Account zu sehen. Sämtliche User fragten sich in den Kommentaren, was mit Lisa passiert sei. Gut möglich, dass sie zu sehr mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt war.