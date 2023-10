Tiefe Einblicke von Marisa Burger: TV-Liebling aus "Die Rosenheim-Cops" veröffentlicht ihr erstes Buch

Marisa Burger zählt durch ihre Rolle in "Die Rosenheim-Cops" zu den beliebtesten Schauspielerinnen im deutschen TV. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben und erzählt darin ihre ganz persönliche Geschichte. Der AZ hat sie erklärt, was hinter diesem Einblick in ihr Leben steckt.

01. Oktober 2023 - 08:43 Uhr | AZ

Marisa Burger erzählt in ihrem Buch "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war" ihre ganz persönliche Lebensgeschichte. © Adrian Schaetz Photography

Für Fans der beliebten Krimi-Serie "Die Rosenheim-Cops" ist der Satz von Miriam Stockl "Es gabat a Leich" absoluter Kult. Dargestellt wird die Polizeisekretärin von Schauspielerin Marisa Burger, die bereits in der ersten Folge vor über 20 Jahren mitgespielt hat. Über diese Zeit hat die heute 50-Jährige sicherlich viel Spannendes zu erzählen – und tatsächlich veröffentlicht sie mit "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war" am 17. Oktober ein Buch. Marisa Burgers Weg aus der konservativen Heimat zu "Die Rosenheim-Cops" Marisa Burger erzählt von ihrem unkonventionellen Weg, der sie vor die Kameras von "Die Rosenheim-Cops" führte. Dabei lässt sie den Leser an ihrem eigentlich sehr privaten Leben teilhaben, berichtet von ihrer Jugend im erzkonservativen Altötting und wie sie gegen die Konventionen ihres Heimatortes aufbegehrte. Das Buch, das Marisa Burger geschrieben hat, erscheint am 17. Oktober im Rowohlt-Verlag. © Rowohlt-Verlag Eltern von Marisa Burger waren gegen eine Schauspiel-Ausbildung Dabei widersetzte sich Marisa Burger auch dem Willen ihrer Eltern, die für sie eigentlich eine andere Karriere als die Schauspielerei vorgesehen hatten. Nach ihrem Abitur, das sie trotz Schulschwänzens erreicht hatte, lernte sie ihr Handwerk am Mozarteum Salzburg und am Schauspiel München. Die 50-Jährige spielte unter anderem im Münchner Volkstheater und im Metropol Theater. Frühes Mutterglück: Mit 21 Jahren bekam Marisa Burger eine Tochter Doch nicht nur der berufliche Werdegang von Marisa Burger dürfte für Fans und Zuschauer von "Die Rosenheim-Cops" interessant sein. In ihrem Buch erzählt sie auch von ihrer Zeit in einer wilden WG und dem frühen Mutterglück. Bereits mit 21 Jahren bekam die Schauspielerin eine Tochter. Lesen Sie auch Ausstieg bei “Die Rosenheim-Cops”? Christian K. Schaeffer mit klarem Statement X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch "Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger: Mit der Patchwork-Familie in den Urlaub X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen "Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger: "Schön, andere Frauen mit meiner Geschichte zu ermutigen" Was hat Marisa Burger daran gereizt, ihr Leben auf Papier zu bringen und mit zahlreichen Fans zu teilen? "Ich hatte Lust und Freude wie bei allem, was ich im Leben mache", sagt sie dazu der AZ. "Und es wäre schön, andere Frauen mit meiner Geschichte zu ermutigen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, den eigenen Weg zu gehen. Aber wenn man seinem Herzen folgt und die Dinge selbst in die Hand nimmt, kann einem fast alles gelingen." Wie das Buch der 50-jährigen Schauspielerin bei den Lesern ankommen wird, zeigt sich ab dem 17. Oktober – dann steht "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war" in den Läden.