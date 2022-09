"The Masked Singer"-Masken 2022: Drei Promi-Kostüme stehen fest

Die ersten drei Kostüme von "Masked Singer" stehen fest. Welche Promis stecken hinter den Masken der Herbst-Staffel? Diese Frage wird freilich erst vollständig im Finale aufgeklärt...

Moderator Matthias Opdenhövel und die ersten drei Masken: No Name, das Walross und der Brokkoli

Das Zuschauer-Interesse ist weiterhin hoch. Die Quoten geben TV-Sender ProSieben und den Machern von "The Masked Singer" recht. Im Frühjahr 2022 lief die beliebte Kostüm-Show bereits in der sechsten Staffel, ab dem 1. Oktober kommen neue Folgen der Masken-Show. Wieder wird Matthias Opdenhövel als Moderator eingesetzt. Welcher Promi wird Nachfolger von Ella Endlich? Hier erfahren Sie alle Infos zu Masken und Küstomen und später auch die neuesten Gerüchte um die Promi-Namen.

"The Masked Singer": Welche Promis sind die Teilnehmer im Kostüm?

Bei "The Masked Singer" 2022 treten wieder mehrere bekannte Stars an. Das heißt mehrere Kostüme mit XXL-Masken werden dem Publikum und der Jury präsentiert. In stundenlanger und mühevoller Kleinstarbeit wurden seit dem Sommer die neuen Verkleidungen der streng geheimen VIP-Kandidaten genäht. Nur ganz wenige wissen wirklich darüber Bescheid, welche berühmten Persönlichkeiten bei "The Masked Singer" teilnehmen. Die Show läuft ab dem 1. Oktober immer samstags auf ProSieben.

Rätsel um Kostüme bei "Masked Singer": Verstecke Hinweise zu Namen der Stars

Woche für Woche werden die Geheimnisse stückchenweise gelüftet, dabei rätseln die Zuschauer und die Rate-Juroren mit – am Ende einer jeden Folge entscheidet das Publikum, welcher Prominente seine Identität preisgeben muss. Oftmals konnten versteckte Hinweise zur Auflösung führen; allein über die Singstimme waren viele in der Vergangenheit gar nicht zu erkennen.

Diese Kostüme sind bei "The Masked Singer" 2022 dabei

Vor der ersten Show am 1. Oktober enthüllte ProSieben bereits drei Kostüme der neuen Staffel von "The Masked Singer": Das Walross, der Brokkoli und No Name.

Walross bei "The Masked Singer": Welcher Promi steckt dahinter?

Welche VIP-Lady hat sich als Walross Waltraut verkleidet? Erste Hinweise gibt der Sender in der Beschreibung: Das Walross arbeite als Supermarktverkäuferin und unterhalte mit Sprüchen und Gesangseinlagen. Als ein Kunde auf ihre Performance aufmerksam wurde – und diese ins Netz stellte – wird das Walross zur Internet-Sensation. "Das Walross war in der Herstellung ziemlich kompliziert: Wir mussten die Körperform sehr genau modellieren, damit man den Körper des maskierten Stars nicht erkennt, der Star sich aber dennoch gut darin bewegen kann", verrät Gewandmeisterin Alexandra Brander.

Das Walross sei die perfekte Entertainerin, verspricht ProSieben © ProSieben/Willi Weber

Wer ist der Brokkoli bei "Masked Singer"?

Vom Tellerrand auf die Bühne, so kündigt ProSieben den Brokkoli an. Welcher VIP will endlich zum Mittelpunkt jeder Mahlzeit gehören? Wer will mit seiner fröhlichen Art das Gemüse-Image aufbessern? Die Persönlichkeit wird ehrgeizig und voller Energie vom Sender beschrieben. "Die Oberflächenstruktur von Brokkoli ist nicht einfach nachzuahmen. Am Ende haben wir uns dazu entschieden, Airbrush zu verwenden, um den Brokkoli möglichst real aussehen zu lassen", erklärt die Schneiderin.

Der Brokkoli will zeigen, wie gesunde Selbstversorgung aussieht © ProSieben/Willi Weber

No Name bei "Masked Singer": Rätsel um VIP unter dem Kostüm

Das Kostüm sei von einem verrückten Professor gebaut worden, um ihm ein Freund und Helfer zu sein, schildert ProSieben. Doch als der Prof verschwand, verließ No Name erstmals das traute Heim, um nach einem neuen Freund und einer eigenen Identität zu suchen. Gewandmeisterin Alexandra Brandner über ihre Arbeit: "No Name war sehr aufwändig. In alle Platten haben wir in mehreren hundert Arbeitsstunden von Hand kleine Löcher gedremelt. Dadurch haben wir diese unregelmäßige Struktur erschaffen, die den No Name aussehen lässt, als wäre er von Hand zusammengebastelt."