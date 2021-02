"The Masked Singer" 2021: Welcher Promi ist raus?

Die Show "The Masked Singer" verbindet Gesang und Rätselspaß. Die Zuschauer erwarten mit Spannung, wer hinter den Masken steckt. Welcher Promi ist am Dienstag ausgeschieden? Und wer sorgte für eine große Überraschung?

Welcher Promi musste seine Maske bei "The Masked Singer" 2021 abnehmen?

Stefanie Heinzmann, Caroline Beil und Veronica Ferres haben eines gemeinsam: Sie flogen in den vergangenen Staffel allesamt bei "The Masked Singer" früh raus. Trotzdem sorgten sie für große Überraschungen, denn kaum ein Zuschauer oder ein Jurymitglied hatte diese Promis auf dem Schirm. Wer wird in der neuen Staffel der ProSieben-Show 2021 für verwunderte Gesichter sorgen?

Promis und Kostüme bei "The Masked Singer" 2021: Wer ist dabei?

Zehn verkleidete VIPs kämpfen um den Sieg bei "The Masked Singer". Mit dabei sind 2021 kreative Kostüme wie Dinosaurier, Schwein, Einhorn, Flamingo, Küken, Leopard, Monstronaut, Quokka, Schildkröte und Stier.

Erster Promi enthüllt: Hinter dem Schwein steckte Katrin Müller-Hohenstein

Bereits in der ersten Folge (16.2.) der erfolgreichen Show musste ein Promi seine Maske abnehmen und seine Identität enthüllen.

Katrin Müller-Hohenstein war als Schwein verkleidet. © ProSieben/Willi Weber

Im Kostüm des Schweins steckte niemand geringeres als Sport-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Im Duell gegen das Einhorn hat das Schwein den Kürzeren gezogen.