Wer ist bei "The Masked Singer" 2021 dabei? Neue Jury, Sendezeiten und Promi-Kostüme

Auch 2021 läuft die Erfolgsshow "The Masked Singer". Wieder haben sich Promis verkleidet und singen live. Welche Kostüme gibt es, wann läuft die Show und wer ist in der Jury?

Mit "The Masked Singer" hat sich der Sender ProSieben 2019 ein absolutes Erfolgskonzept geschnappt. Aktuell läuft schon die vierte Staffel, die mit Rekord-Quoten gestartet ist.

Sendetermine für "The Masked Singer" 2021

Obwohl die letzte Staffel der Gesangs-Rate-Show erst wenige Wochen zurückliegt, hatte ProSieben Anfang Januar eine neue Staffel von "The Masked Singer" angekündigt. Seit dem16. Februar 2021 stehen wieder jeden Dienstag kostümierte Promis auf der Bühne. Nach fünf Folgen läuft am 23. März das große Finale.

Jury bei "The Masked Singer" 2021: Wer will die Promis erraten?

Am Jury-Pult sorgt ProSieben für eine kleine Überraschung. Nachdem letztes Mal Sonja Zietlow und Bülent Ceylan über die Identitäten der verkleideten Promis spekuliert hatten, dürfen 2021 wieder Ruth Moschner und Rea Garvey übernehmen. Ruth Moschner war bereits in den ersten beiden Staffeln, Rea Garvey in der zweiten Staffel zu sehen.

Ruth Moschner und Rea Garvey nehmen bei der neuen Staffel "The Masked Singer" wieder am Jury-Pult Platz. © Prosieben/Willi Weber/dpa

Ruth Moschner freut sich über ihre Rückkehr und erklärt gegenüber ProSieben: "Bei 'The Masked Singer' ist doch inzwischen alles möglich. Da kommt selbst mein Telefonbuch nicht mehr hinterher."

Gastjuroren von "Masked Singer"

Während in der ersten Folge Comedian Carolin Kebekus über die Identitäten spekulierte, nahm in der zweiten Ausgabe Sänger Smudo neben Ruth Moschner und Rea Garvey Platz. In der dritten Episode von "The Masked Singer" darf Moderator Steven Gätjen über die Promi-Identitäten rätseln.

Kostüme bei "The Masked Singer" 2021: Wie haben sich die VIPs verkleiden?

Viele Fans sind wieder begeistert von den Kostümen bei "The Masked Singer". Die Macher der Show lassen sich immer wieder die verrücktesten Outfits einfallen. Welche Promis sind dabei? Diese Kostüme wurden vorgestellt:

Fan-Kritik an "The Masked Singer" 2021

Einige Zuschauer sehen in der neuen Staffel der Hit-Show allerdings nicht nur Positives. Vor allem der Tag der Ausstrahlung wird auf Instagram kritisiert. "Ihr seid wieder nicht auf uns Fans eingegangen, dass diese großartige Show am Wochenende kommt. Schade", schreibt ein Fan zur Live-Show, die oft bis 23.30 Uhr dauert. Ein weiterer moniert: "Freitag oder Samstag könnte jeder gucken. Dann müssen wir auf halber Strecke eben wieder ausschalten, weil morgens um halb fünf der Wecker geht."

Auch die Fülle an Werbung weckt den Unmut einiger Zuschauer. "Weniger Werbung und vielleicht lieber aufzeichnen und nur die Abstimmung live. Da kann einiges an Zeit gespart werden. Machen die USA auch so ähnlich", schreibt ein Kritiker dazu.