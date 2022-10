The Big Coat: Oversize-Mäntel sind der Übergangsjacken-Trend

Noch auf der Suche nach einer Übergangsjacke für den Herbst? In dieser Saison sind vor allem Mäntel mit übergroßen Schnitten angesagt.

Die perfekte Jacke für den Übergang: Ein Mantel kann diesen Herbst gar nicht groß genug ausfallen! In den kommenden Monaten, in denen die Temperaturen immer kühler werden, wollen wir uns in unsere Jacken so richtig einkuscheln. Und das gelingt am allerbesten mit einem stylischen Oversize-Mantel.

Oversize-Trenchcoat in allen Variationen

Besonders angesagt sind diesen Mode-Herbst Mäntel mit XXL-Kragen und Taillengürtel. Die Herbst- und Winterkollektionen 2022/2023 werden von übergroßen Schnitten dominiert. Wer stylingtechnisch up to date sein möchte, setzt daher auf einen echten Klassiker im XXL-Format: den Trenchcoat. Dabei ist die klassische Trenchcoat-Farbe Beige genauso angesagt wie ausgefallenere Farben, etwa ein ruhiges Dunkelgrün oder ein knalliges Pink.

Aber es geht noch extravaganter: Um dem anhaltenden Vintage-Flair treu zu bleiben, kann man auch in einen glänzenden Vinyl- oder in einen schwarzen Leder-Trenchcoat investieren. , wie man den Trend gekonnt in Szene setzt.

XXL-Wollmantel für einen edlen Auftritt

Weniger 90er-Jahre-Flair, dafür mehr Eleganz und Ästhetik: Mit einem Oversize-Wollmantel in gedeckten Farben wirkt diesen Herbst jedes Outfit um ein Vielfaches edler. Das zeigt uns unter anderem Stil-Ikone . Ein Wollmantel sieht einfach hochwertig aus und ist eine gute Ergänzung für die Alltagsgarderobe. Er kann zur engen Jeans genauso getragen werden wie zur weiten Baggy-Hose oder zum neuen Lieblingskleid.

Zudem ist der Wollmantel nicht nur eine geeignete Übergangsjacke, sondern sorgt auch im Winter noch für eine kuschelige Wärme. Mit passenden Accessoires wie einem Wollschal, Handschuhen und Mütze bekommt der Oversize-Mantel ein Upgrade gegen die Kälte. Und durch den überdimensionalen Schnitt passt auch garantiert noch der dickste Pullover unter den Mantel.