Teilnehmer in neuer Staffel "LOL: Last One Laughing": Welche Comedians sind dabei? Die AZ kennt die ersten Namen

Neben der neuen Staffel "LOL: Last One Laughing" wird es auch ein Weihnachtsspecial geben. Doch welche Comedians treten eigentlich an, wer sind die neuen Kandidaten? Die AZ hat die Namen möglicher Teilnehmer erfahren.

Michael "Bully" Herbig ist der Kopf hinter "LOL: Last One Laughing".

Das Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" gehört zu den erfolgreichsten Shows in Deutschland, bei der sich die Elite der Comedy-Branche miteinander messen kann. Die neue Staffel steht bereits in den Startlöchern, das Getuschel um mögliche Kandidaten hat begonnen. Welche prominenten Teilnehmer sind dabei? Die AZ hat aus dem Umfeld der Produktion die ersten Namen erfahren.

Neue Staffel "LOL: One Last Laughing": Worum geht es bei der Comedy-Show?

Das Konzept von "LOL" ist absolut simpel: bloß nicht lachen! Mehrere Comedians werden in einem Studio über einen Zeitraum von sechs Stunden eingepfercht und dürfen in dieser Zeit weder lachen, kichern noch lächeln. Die Konkurrenz versucht sich gegenseitig auszustechen, indem sie sich mit Comedy-Nummern, Witzen und skurrilen Aktionen provozieren.

Michael "Bully" Herbig überwacht die "LOL"-Kandidaten

Michael "Bully" Herbig präsentiert seit der ersten Staffel das von Amazon produzierte Format und überwacht die Kandidaten. Die Räumlichkeiten, in denen gedreht wird, sind mit unzähligen Kameras ausgestattet, sodass dem "Schuh des Manitu"-Darsteller auch der kleinste Lacher nicht entgeht.

Bisherige Sieger von "LOL: Last One Laughing": Wer konnte die Show gewinnen?

Bereits viermal mussten sich die prominenten Teilnehmer von "LOL: Last One Laughing" das Lachen über Stunden hinweg verkneifen. Für die einen war nach weniger als eine Stunde Schluss, andere kämpften sich bis zum Ende durch. Die bisherigen Gewinner waren Torsten Sträter (Staffel 1), Max Giermann (Staffel 2), Anke Engelke (Staffel 3), Michael Mittermeier und Kurt Krömer (beide Staffel 4).

Neue Teilnehmer für die neue Staffel "LOL: Last One Laughing"

Wie Michael "Bully" Herbig im September 2023 angekündigt hat, wird "LOL" früher als erwartet auf den Bildschirm zurückkehren. Bereits Ende des Jahres wird eine Weihnachtsausgabe des beliebten Formats auf Amazon gestreamt. Welche Promis mitmachen, wird streng unter Verschluss gehalten. Trotzdem hat die AZ aus dem Umfeld der Produktion drei Namen von Kandidaten erfahren.

Zwei Comedians feiern Comeback als Kandidaten bei "LOL"

Mit dabei sein soll unter anderem "Switch reloaded"-Star Max Giermann. Seine Teilnahme dürfte für die meisten Fans keine Überraschung sein, immerhin war er bisher in jeder Staffel von "LOL: Last One Laughing" zu sehen. In der ersten, zweiten und vierten Staffel trat er als Kandidat an, in der dritten Staffel war er lediglich für einen Gast-Auftritt geladen.

Max Giermann war in jeder Staffel "LOL: Last One Laughing" zu sehen. © IMAGO / Future Image

Auch Torsten Sträter soll an das Set der Comedy-Show zurückkehren. Nachdem er die erste Ausgabe als Sieger verlassen hatte, trat er lediglich in der zweiten Staffel als Gast auf.

Der Komiker Torsten Sträter soll auch in der neuen Staffel von "LOL" auftreten. © Henning Kaiser/dpa

Teilnehmer in neuer Staffel "LOL": Diese Comedy-Legende soll dabei sein

Der dritte Promi, der laut dem Produktionsumfeld von "LOL" dabei sein wird, war bislang noch nicht in dem Format zu sehen. Otto Waalkes soll an der Show mitwirken. Sein Auftritt wäre eine echte Überraschung, immerhin ist der 75-Jährige eine Comedy-Legende und für viele Teilnehmer ein absolutes Vorbild. Bei seiner Gesichtsakrobatik könnte er höchstwahrscheinlich einige versierte Profis aus der Sendung kicken.

Für Otto Waalkes wäre eine Teilnahme bei "LOL: Last One Laughing" eine Premiere. © imago/SKATA

Ob die drei Comedy-Herren als Kandidaten bei "LOL: Last One Laughing" antreten oder lediglich als Gäste auftreten, konnte die AZ bislang nicht erfahren, da der Kreis der Eingeweihten relativ klein gehalten wird. Trotzdem dürfen sich die Fans schon jetzt auf die Albernheiten ihrer Idole freuen.