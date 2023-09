Teilnehmer in neuer Staffel "LOL: Last One Laughing": Comedians im Weihnachtsspecial – Die AZ kennt die ersten Namen

Neben der neuen Staffel "LOL: Last One Laughing" wird es auch ein Weihnachtsspecial geben. Doch welche Comedians treten eigentlich an, wer sind die neuen Kandidaten? Die AZ hat die Namen möglicher Teilnehmer erfahren.

Michael "Bully" Herbig ist der Kopf hinter "LOL: Last One Laughing".

Das Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" gehört zu den erfolgreichsten Shows in Deutschland, bei der sich die Elite der Comedy-Branche miteinander messen kann. Die neue Staffel steht bereits in den Startlöchern, das Getuschel um mögliche Kandidaten hat begonnen. Welche prominenten Teilnehmer sind dabei? Die AZ hat aus dem Umfeld der Produktion die ersten Namen erfahren.

Neue Staffel "LOL: One Last Laughing": Worum geht es bei der Comedy-Show?

Das Konzept von "LOL" ist absolut simpel: bloß nicht lachen! Mehrere Comedians werden in einem Studio über einen Zeitraum von sechs Stunden eingepfercht und dürfen in dieser Zeit weder lachen, kichern noch lächeln. Die Konkurrenz versucht sich gegenseitig auszustechen, indem sie sich mit Comedy-Nummern, Witzen und skurrilen Aktionen provozieren.

Michael "Bully" Herbig überwacht die "LOL"-Kandidaten

Michael "Bully" Herbig präsentiert seit der ersten Staffel das von Amazon produzierte Format und überwacht die Kandidaten. Die Räumlichkeiten, in denen gedreht wird, sind mit unzähligen Kameras ausgestattet, sodass dem "Schuh des Manitu"-Darsteller auch der kleinste Lacher nicht entgeht.

Bisherige Sieger von "LOL: Last One Laughing": Wer konnte die Show gewinnen?

Bereits viermal mussten sich die prominenten Teilnehmer von "LOL: Last One Laughing" das Lachen über Stunden hinweg verkneifen. Für die einen war nach weniger als eine Stunde Schluss, andere kämpften sich bis zum Ende durch. Die bisherigen Gewinner waren Torsten Sträter (Staffel 1), Max Giermann (Staffel 2), Anke Engelke (Staffel 3), Michael Mittermeier und Kurt Krömer (beide Staffel 4).

Diese Teilnehmer feiern Weihnachten in der neuen Staffel "LOL: Last One Laughing"

Wie Michael "Bully" Herbig im September 2023 angekündigt hat, wird "LOL" früher als erwartet auf den Bildschirm zurückkehren. Bereits Ende des Jahres wird eine Weihnachtsausgabe des beliebten Formats auf Amazon gestreamt. Die Fans dürfen sich auch in den kommenden Folgen auf viele bekannte Gesichter freuen, wie ein Instagram-Video zeigt.

In dem Clip lässt Michael Bully Herbig schon mal etwas Weihnachtsstimmung aufkommen und zeigte seinen Fans auch gleich, wer im Dezember um den Pokal kämpfen wird. Das besondere: Dieses Mal treten die Comedians wohl in Zweierteams an, wie es in einer offiziellen Pressemeldung heißt. Mit dabei sind demnach Anke Engelke & Bastian Pastewka, Carolin Kebekus & Teddy Teclebrhan, Martina Hill & Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker & Rick Kavanian.

Hochkarätige Gastauftritte bei "LOL"?

Bereits vor dem Bekanntwerden der Kandidaten konnte die AZ in Erfahrung bringen, dass auch Max Giermann und Torsten Sträter wieder mit von der Partie sein sollen. Beide konnten die Show in der Vergangenheit bereits für sich gewinnen.

Laut dem Produktionsumfeld von "LOL" soll neben den beiden ehemaligen Titelträgern auch ein Promi dabei sein, der bisher noch nie in der Show war – den sich viele Zuschauer aber schon länger wünschen. Otto Waalkes soll an der Show mitwirken. Sein Auftritt wäre eine echte Überraschung, immerhin ist der 75-Jährige eine Comedy-Legende und für viele Teilnehmer ein absolutes Vorbild. Bei seiner Gesichtsakrobatik könnte er höchstwahrscheinlich einige versierte Profis aus der Sendung kicken.

Für Otto Waalkes wäre eine Teilnahme bei "LOL: Last One Laughing" eine Premiere. © imago/SKATA

Da die drei Comedy-Herren nicht in der Liste der Kandidaten auftauchen, dürfen sich die Fans wohl auf Gastauftritte ihrer Idole freuen. Max Giermann und Torsten Sträter haben auch damit in früheren Folgen bereits Erfahrung gemacht und die Teilnehmer ganz schön auf die Folter gespannt.