"The Masked Singer"-Teddy: Steckt eine Profitänzerin hinter der Maske?

"The Masked Singer" läuft auf ProSieben wieder. Auch der Teddy steht auf der Bühne. Doch welche Promi-Kandidaten sind dabei? Und: Welcher VIP steckt unter dem Teddy?

"The Masked Singer" 2021: Das ist der Teddy.

Die fünfte Staffel von "The Masked Singer" ist am Samstag, den 16. Oktober, auf ProSieben gestartet. Mit dabei ist auch der Teddy. Verwendet wurde original Steiff-Fell.

Welcher Promi ist der Teddy bei "Masked Singer"?

Maskenbauerin Marianne Meinl verrät dazu: "Das Besondere am Teddy ist der kostspielige und schwer zu beschaffende Steiff-Stoff. Und dieser ist, wie der Name schon sagt, tatsächlich nicht flexibel. Daher mussten wir uns hier eine besondere Unterkonstruktion ausdenken, um dem Teddy das Bewegen zu ermöglichen." Die Maske entstand in 400 Arbeitsstunden.

Auf Instagram wurde vorab natürlich fleißig gerätselt, wer als Teddy auf der Bühne live singt. Am häufigsten wurden Tedros "Teddy" Teclebrhan und Evelyn Burdecki genannt.

Seit dem ersten Auftritt ist klar, dass eine Frau in dem Kostüm steckt. Viele Zuschauer sind sich sicher, dass sich die ehemalige "Let's Dance"-Tänzerin Ekaterina Leonova als Teddy verkleidet hat. Aber auch Lena Gercke und Julia Leischik werden hinter der Maske vermutet.

Diese Kostüme sind bei "Masked Singer" dabei

Neben dem Teddy performen unter anderem die Heldin, der Hammerhai, der Chili, der Mops und das Stinktier auf der "The Masked Singer"-Bühne. Welche Promis sich darunter verstecken, gilt es herauszufinden. Im Rateteam versuchen Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) gemeinsam mit den Zuschauern und einem wöchentlich wechselnden Rategast die Hinweise zu deuten und den prominenten Undercover-Sängern auf die Schliche zu kommen. Matthias Opdenhövel (51) moderiert "The Masked Singer".

Die fünfte Staffel "The Masked Singer" läuft seit dem 16. Oktober 2021 immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn.