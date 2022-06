Tahnee Schaffarczyk privat: Wer ist ihre Lebensgefährtin?

Tahnee Schaffarczyk hat sich die letzten Jahre in der Comedy-Szene etabliert, moderierte 2021 und 2022 ihre eigenen Sendungen in der ARD. Doch was ist eigentlich privat über die lesbische Komikerin bekannt? Wer ist ihre Lebensgefährtin?

Tahnee Schaffarczyk (30) macht keinen Hehl aus ihrer sexuellen Orientierung – im Gegenteil. Sie spricht offen während ihrer Live-Shows darüber, dass sie lesbisch ist. Doch wer ist eigentlich ihre Freundin? Und was ist sonst privat über die Komikerin und Moderatorin bekannt?

Abstammung von Tahnee Schaffarczyk: Sie hat schlesische Wurzeln

Tahnee Schaffarczyk wurde am 4. April 1992 geboren und wuchs auf in Heinsberg, einer Kreisstadt im westlichsten Kreis Deutschlands. Ihr Nachname Schaffarczyk hat jedoch eine völlig andere Herkunft: Dieser stammt aus der Grenzregion Tschechien-Polen, wo sie wohl unbekannte schlesische Vorfahren hat, wie sie gegenüber " " verriet.

Tahnee Schaffarczyk: Karriere im Fernsehen und auf der Bühne

Nach ihrem Abitur 2011 trat sie beim "RTL Comedy Grand Prix" im selben Jahr zum ersten Mal im Fernsehen auf. Es folgten diverse weitere Auftritte und Moderationen, darunter "Die Kaya Show", "Disney Family Time", "Nuhr im Ersten" und "Nightwash Naughty Girls". 2016 startete sie ihre erste Solo-Tour "#geschicktzerfickt", seit 2019 ist sie mit ihrem zweiten Live-Programm "Vulvarine" in Deutschland unterwegs.

2021 erhielt sie mit "Tahnee.7" ihre eigene achtteilige Show in der ARD, Ende letzten Jahres war Tahnee bei der Amazon-Prime-Show "Last One Laughing" zu sehen. Im März 2022 startete mit "Limbus – Zur Hölle mit Tahnee" eine weitere Show im Ersten, die sieben Folgen umfasste.

Tahnee Schaffarczyk thematisiert Sexualität während ihrer Shows

Auf der Bühne spricht sie im Rahmen ihrer Programme ganz ungeniert über ihre Sexualität. "Offen mit dem Thema umzugehen, war für mich ein wichtiger, richtiger Schritt", verriet sie gegenüber der " ".

Lebensgefährtin von Tahnee Schaffarczyk: Wer ist ihre Freundin?

Ihre Traumfrau hat Tahnee Schaffarczyk bereits gefunden. Die beiden lernten sich während des Einkaufens kennen, wie sie in einem erzählte. Anders als der Video-Titel vermuten lässt, zeigt sie ihre Freundin jedoch nicht in der Öffentlichkeit – am Ende des Videos winkt Tahnee lediglich mit einer Aufblaspuppe in die Kamera.