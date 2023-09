Suff-Unfall am Ballermann: Bauer Patrick Romer schlägt sich Teil von Zahn aus

Beim Ballermann-Urlaub hat "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer eine Eck seines Schneidezahns ausgeschlagen. Jetzt spricht der 27-Jährige exklusiv im AZ-Interview über seinen Unfall.

Der Ballermann-Urlaub hat für "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer ein unschönes Ende genommen. Bei einem Unfall brach sich der 27-Jährige ein Stück des Schneidezahns aus. Jetzt spricht der Reality-TV-Star exklusiv mit der AZ über sein Malle-Missgeschick.

Patrick Romer über Ballermann-Urlaub: "Vier Nächte Spaß und Abenteuer"

"Am Ballermann hatte ich die Ehre, Steff Jerkel von 'Goodbye Deutschland' anlässlich seines Geburtstags zu begleiten. Ich wollte sicherstellen, dass er eine unvergessliche Zeit hat, daher habe ich zusätzlich drei meiner engsten Freundinnen mitgenommen. Gemeinsam haben wir vier Nächte dort verbracht, voller Spaß und Abenteuer", beschreibt Patrick Romer den Urlaub im AZ-Interview..

Für ihn sei der Ballermann ein "Ort des Spaßes und der Lebensfreude". Menschen, Musik und Atmosphäre begeisterten ihn dabei ganz besonders: "Als echtes Dorfkind kenne ich natürlich beinahe jedes dort gespielte Lied auswendig."

Patrick Romer spricht über Zahn-Unfall auf Mallorca

Doch bei so viel Tanz und Spaß bleiben auch Unfälle nicht aus. "Der Zahn-Unfall am Ballermann war wirklich eine kuriose Geschichte. Wir waren in einer dieser verrückten Beach-Clubs und tanzten ausgelassen zu den Klängen von meinem Freund Dj Marci. In meiner Begeisterung habe ich mich zu einem besonders wilden Tanzschritt hinreißen lassen und bin rückwärts über einen aufgeblasenen Flamingo gestolpert. Dabei habe ich mein Bierglas im Affekt unglücklicherweise gegen meinen eigenen Zahn geschleudert, der darauf abbrach. Ein echter Lacher für die ganze Party. Nur mir war die Situation ein bisschen unangenehm", erzählt er im Interview.

Patrick Romer nach Ballermann-Unfall: "Ich bin selbst dran Schuld"

Auf Nachfrage gibt Romer zu, dass der Unfall selbstverschuldet sei – dazu stehe er auch. "Aber hey, manchmal gehören solche lustigen Missgeschicke eben dazu, wenn man am Ballermann feiert!"

Patrick Romer zeigt den kaputten Schneidezahn © instagram/patrick_romer_

Wie geht es für den "Bauer sucht Frau"-Star jetzt weiter?

Noch sei unklar, wie es mit dem fehlenden Zahn-Stück weitergeht. Romer habe sich aber bereits mit seinem Zahnarzt abgesprochen und gibt sich zuversichtlich: "Er hat viel Erfahrung mit solchen Fällen und ist zuversichtlich. Allerdings gibt es auch viele Follower, die meinen, ich sollte das fehlende Stück als eine Art Souvenir behalten, um mich immer an diese abenteuerliche Zeit am Ballermann zu erinnern. Ich werde noch mit meinem Zahnarzt sprechen und mir dann überlegen, wie ich weiter vorgehe."

Bereuen tut Patrick Romer seinen Malle-Urlaub also offenbar nicht. Der 27-Jährige nimmt diesen Unfall mit Humor und versucht, etwas Positives aus dem Missgeschick zu ziehen – und das scheint ihm wohl auch ganz gut zu gelingen.