Statement von Melissa Damilia und Leander: Hat sich die Ex-Bachelorette von ihrem Freund getrennt?

Als Bachelorette suchte Melissa Damilia 2020 die große Liebe und fand diese in Freund Leander. Doch jetzt soll es zwischen dem Paar kriseln. Was sagen die einstigen Turteltäubchen dazu?

Nach Gerda Lewis, Nadine Klein und Co. suchte 2020 Melissa Damilia bei "Die Bachelorette" nach einem Freund. In Leander Sacher fand sie ihre große Liebe. Doch jetzt soll es in der Beziehung kriseln. Was sagen die ehemaligen Turteltäubchen zu den Gerüchten?

Pärchenfotos gelöscht: Liebes-Krise bei Melissa Damilia und Freund Leander?

Fans machen sich Sorgen, dass es zwischen Melissa und ihrem Leander aus und vorbei ist. Tatsächlich haben beide auf ihren Instagram-Kanälen gemeinsame Pärchenfotos gelöscht. Follower sehen darin ein Indiz für eine Trennung und schreiben Kommentare wie "einfach nur schade ihr wart so ein tolles Paar", "ihr habt gut zueinander gepasst" und "auch wenn es jetzt weh tut es geht vorbei".

Statement: So reagieren Melissa und Leander auf die Trennungsgerüchte

Inzwischen haben Melissa Damalia und Leander auf die Sorgen ihrer Fans reagiert. "Meine Lieben, wir brauchen Zeit", schreibt die Ex-Bachelorette in ihrer Instagram-Story. "Wir lernen, wir sind verletzt, wir lieben, wir weinen, wir lachen und das alles immer und immer wieder." Näher will sie sich bislang jedoch nicht zu den Gerüchten äußern.

Auch Leander hat in seiner Story ein Statement veröffentlicht und schreibt: "Wir brauchen etwas Zeit für uns. Mir ist wichtig, dass an uns beide keine Hassnachrichten verfasst werden. Dafür gibt es nämlich keinen Grund." Auch der Influencer erklärt, dass er sich nicht weiter dazu äußern werde.

Melissa Damilia: So wurde sie bekannt

Melissa suchte schon einmal in der Öffentlichkeit ihr Liebesglück: 2019 nahm die gelernte Drogistin und Make-up Artistin an der dritten Staffel der Flirt-Show "Love Island" teil. Nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle mit Teilnehmer Danilo stieg sie letztendlich freiwillig aus. Zwar hat sie das Herz ihres Auserwählten in der Show nicht endgültig erobern können, dafür konnte sie einen anderen Mann von sich überzeugen: Sänger Pietro Lombardi veröffentlichte während der Ausstrahlung der Show mehrere Instagram-Stories, in denen er von Melissa schwärmte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Kampf der Realitystars" und Kuss mit Pietro Lombardi

Tatsächlich trafen sich die beiden nach Melissas Ausstieg sogar, der Funke sei damals aber nicht wirklich übergesprungen. 2020 nahm Melissa, mittlerweile erfolgreiche Influencerin, an "Kampf der Realitystars" teil. Hier wurde die kurze Liebelei mit Pietro Lombardi beim Spiel "Wahrheit oder Pflicht" wieder zum Thema: Auf die Frage, mit wem sie den besten Kuss ihres Lebens hatte, nannte sie den Sänger. Pietro, der private Liebesdetails gerne eher geheim hält, nahm es ihr allerdings nicht allzu übel, dass sie diesen intimen Moment ausgeplaudert hat.

Melissa Damilia und die Liebe und Ex-Freunde

Laut eigener Aussage hatte sie insgesamt drei ernsthafte Beziehungen ihrem Leben. Ihre letzte länger andauernde Beziehung vor Leander endete vor etwa drei Jahren.

Melissa Damilia: So ist ihr Traummann

Wie muss der Traumtyp sein, der Melissa erobern kann? Rein optisch gibt es durchaus einen Typ Mann der ihr gefällt, wobei das Aussehen allein offenbar kein Ausschlusskriterium ist: "Auf den ersten Blick ist es tatsächlich immer eher der südländische Typ. Wobei ich sagen muss, dass die Partner, mit denen ich bisher zusammen war, nicht wirklich südländisch waren. Da war es eher der Charakter, der einen zusammengehalten hat. Hier werde ich einfach alles auf mich zukommen lassen", erklärte sie 2020 im Interview mit RTL.

Im Bachelorette-Finale entschied sich Melissa für Leander

Am Ende von "Die Bachelorette" musste sich Melissa zwischen Leander und Daniel entscheiden. Der Sieger von Bachelorette 2020 hieß dann Leander! Er bekam die letzte Rose und nahm diese auch an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Gewinner nimmt Rose an: Sind Melissa und Leander zusammen?

Doch ist die Beziehung nach einem Jahr überhaupt noch intakt? Sind Melissa und Leander zusammen? Das ist aktuell ungewiss, denn beide äußern sich nicht zu den fehlenden Pärchenbildern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bislang hat keine Beziehung bei einem "Bachelorette"-Pärchen dauerhaft gehalten. Gerda Lewis und Keno Rüst lernten sich 2019 kennen, waren aber nur wenige Monate zusammen.

Auch die Liebe zwischen Ex-"Bachelor" Andrej Mangold und Jenny Lange scheiterte, nachdem sie am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen hatten. Ebenfalls getrennt: "Prince Charming" Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn.