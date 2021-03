"Stargate"-Schauspieler Cliff Simon nach Kite-Unfall gestorben

Schauspieler Cliff Simon ist beim Kitesurfen in Kalifornien tödlich verunglückt. Das gab seine Frau nun bekannt. Der "Stargate"-Darsteller wurde nur 58 Jahre alt.

Der südafrikanische Schauspieler und Sportler Cliff Simon ist tot. , verunglückte Simon am Topanga Beach in Kalifornien beim Kitesurfen und verstarb am 9. März im Alter von 58 Jahren. Bekannt wurde Simon vor allem aufgrund seiner Rolle in der Serie als zynischer Gott Ba'al. 1984 qualifizierte er sich außerdem als Schwimmer für die Olympischen Spiele in Los Angeles.

Seine Frau schrieb in der Mitteilung, dass Simon so viel mehr als nur ein Schauspieler gewesen sei, so war er "ein echtes Original, Abenteurer, Segler, Schwimmer, Tänzer, Autor". Es klaffe nun ein Loch, wo er einst auf dieser Erde stand. Über die genauen Todesumstände gab Colette keine Informationen preis. Es sei für sie allerdings eine Gnade, dass er am Strand und damit in der Nähe des Wassers starb, das er so sehr liebte.