"Sommerhaus der Stars" 2023: Woher kennt man die Promi-Paare?

Das Rätselraten um das prominente Teilnehmerfeld der neuen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" beginnt. Woher kennt man die Promis? Warum sind die Kandidaten berühmt?

Wie jedes Jahr dürfen Reality-TV-Fans sich voraussichtlich auch im Herbst 2023 auf eine neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promi-Paare" freuen. nun erfahren haben will, sollen die Dreharbeiten demnächst in Bocholt (Nordrhein-Westfalen) beginnen – und die vier Promi-Paare bereits feststehen. Doch woher kennt man die Teilnehmer? Die AZ stellt die Teilnehmer vor.

Kandidaten im "Sommerhaus": Top-VIPs sind Verena Kerth und Marc Terenzi

Verena Kerth erlangte 2003 schlagartig Berühmtheit, als der damalige FC-Bayern-Torwart Oliver Kahn seine hochschwangere Frau Simone für sie verließ. Kennengelernt hatten sich die beiden in der MÜnchner Promidisco P1, in der Verena Kerth damals arbeitete. Es folgten Jobs als Moderatorin im Radio wie auch im TV. Sie nahm außerdem an diversen TV-Formate wie "Das perfekte Promi Dinner", "Promi Shopping Queen" oder "Mein Mann kann" (Mit ihrem damaligen Freund Martin Krug) teil. Im Januar 2023 war sie Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Sie musste das Dschungelcamp als Erste verlassen, erhielt jedoch direkt nach dem Ausscheiden einen Heiratsantrag von Freund Marc Terenzi. Das Paar machte die Beziehung im Sommer 2022 öffentlich.

Karriere-Weg von Marc Terenzi: Alles begann mit "Natural"

Es wäre nicht die erste Ehe für Marc Terenzi: Der ehemalige Boygroup-Star, der als Mitglied der Band "Natural" bekannt wurde, war von 2004 bis 2010 mit der Sängerin Sarah Connor verheiratet. Die Beziehung des Paares war Thema der Reality-Sendung "Sarah & Marc in Love" und Sarah & Marc: Crazy in Love". Marc Terenzi hat vier Kinder, zwei davon mit Sarah Connor. Wie auch seine Verlobte Verena Kerth war auch Terenzi bereits Kandidat im "Dschungelcamp". Der Sänger war dabei aber wesentlich erfolgreicher: 2017 gewann er die 11. Staffel der Show.

Warum sind Claudia Obert und Freund Max Suhr bekannt?

Unternehmerin und Selfmade-Millionärin Claudia Obert machte ihre ersten Schritte im Reality-TV schon 2012 bei "Das perfekte Promi-Dinner". Dort machte sie vor allem durch ihre offen sexuellen Anspielungen gegenüber Paul Jahnke von sich reden. Es folgten diverse andere Reality-Formate wie "Promi Big Brother", "Kampf der Realitystars" oder ihre eigene Dating-Sendung "Claudias House of Love".

2020 nahm sie bei "Promis unter Palmen" teil, verließ die Show aber, nachdem sie von anderen Kandidaten gegängelt worden war. Die Ausstrahlung der Sendung schlug hohe Wellen und das gezeigte Mobbing wurde medial stark kritisiert. Mit ihrem Partner, dem Webdesigner Max Suhr (24), ist Claudia Obert seit 2022 in einer Beziehung.

Ex-Dschungel-Star und Stripper Gigi Birofio: Das ist seine "Perle" Dana Feist

Gigi Birofio (23) erlangte erste Bekanntheit im TV in der Realityshow "Ex on the Beach", in der er Teilnehmerin Michelle Daniaux kennenlernte. Die turbulente On-off-Beziehung der beiden sorgte oft für Schlagzeilen, gemeinsam nahmen sie bei "Prominent Getrennt" und "Temptation Island VIP" teil. Der breiten Masse wurde Gigi vor allem durch seine Teilnahme am Dschungelcamp 2023 bekannt, wo er nach Djamila Rowe den zweiten Platz belegte.

Anfang des Jahres machten er und Dana Feist (26) ihre Beziehung öffentlich. Dana Feist stand bereits für "Love Island" und "Are You The One?" vor den Reality-TV-Kameras. Schlagzeilen machte sie jedoch erst, als Gigi im Dschungelcamp ungewohnt emotional von seiner "Perle" sprach und damit offenbar Dana Feist meinte.

Warum sind Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu berühmt?

Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) haben im Trash-TV-Universum zusammen schon für ordentlich Drama gesorgt: Beide nahmen an der dritten Staffel von "Temptation Island VIP" teil, damals wollte Petrovic jedoch eigentlich seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (31), mit der er bereits in Sendungen wie "Ex on the Beach" und "Couple Cahllenge" zu sehen war, seine Treue beweisen. Er verließ die Show am Ende jedoch mit Vanessa, die in der Show als "Verführerin" agierte.

Vonseiten RTL sind die acht Teilnehmenden bislang nicht bestätigt worden. Auch einen Ausstrahlungstermin für die achte Staffel gibt es noch nicht.