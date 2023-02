Soft-Goth-Make-up: Der Wednesday-Style bleibt uns 2023 erhalten

Düster, aber nicht zu düster: Der zurückhaltende Gothic-Look von Wednesday Addams entwickelt sich 2023 zum großen Beauty-Trend. So geht es.

Düstere Stilikone: Seit dem Release der Netflix-Serie "Wednesday" steigen die Suchanfragen in sozialen Netzwerken und Plattformen wie TikTok oder Pinterest nach Inspiration für den inzwischen ikonischen Look der Hauptfigur Wednesday Addams. 2023 bleibt uns neben ihrem Kleidungsstil auch ihr Beauty-Look erhalten. Tara McDonald, die Make-up-Artistin der Serie, verrät mehr darüber, wie das Soft-Goth-Make-up gelingt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Soft-Goth-Lips nachschminken

Der Gothic-Style à la Wednesday zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht übermäßig geschminkt wirkt. Für die Soft-Goth-Lips verwendet Make-up-Artistin McDonald einen eher dunklen Lipliner in Kombination mit einer transparenten Lippenpflege. Beide Produkte vermischt sie zuerst auf dem Handrücken und trägt sie dann sanft mit dem Finger auf. So kann sie ganz bewusst mit der Intensität der Lippenfarbe spielen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Soft Goth Eyes nachschminken

Für die soften Smokey-Eyes der Serienfigur verwendet die Stylistin ausschließlich Lidschatten. Die Grundierung auf dem Augenlid und am unteren Wimpernkranz bildet ein matter Lidschatten in einem hellen Braunton. Die untere Linie wird mit einem matten schwarzen Lidschatten weiter definiert. Zum Abschluss verfeinert sie den Look mit einem silbernen Metallic-Lidschatten. Um den persönlichen Soft-Goth-Make-up Look zu kreieren, sollte man mit verschiedenen Farben und Texturen experimentieren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Was unterscheidet Soft-Goth-Make-up von traditionellem Goth?

Anders als beim traditionellen Goth-Stil zeichnet sich der Soft-Goth-Make-up-Trend durch eine Kombination aus dunklen Farben wie Schwarz oder Violett mit eher sanften, natürlichen Elementen wie leicht rosigen Wangen und eher rosigen Lippen aus. Insgesamt ist der Look weicher und weniger dramatisch. Er konzentriert sich auf subtile Schattierungen und matte Texturen. Wichtige Elemente des Soft-Goth-Make-ups sind schwarzer Eyeliner, matte Lippen und ein leichter Hauch von Lidschatten in dunklen Farben.

Der Soft-Goth-Make-up-Trend versinnbildlicht so auch auf optische Art und Weise, die Kontraste die Wednesday Addams (gespielt von Jenna Ortega, 20) in sich vereint. Die Kult-Figur ist für ihre düstere und unheimliche Persönlichkeit bekannt, die oft im starken Kontrast zu ihrer eher kindlichen Erscheinung steht.