So bereichert ihr Partner Oliver das Leben von Wolke Hegenbarth

In einer entzückenden Liebeserklärung bei Instagram schreibt Wolke Hegenbarth, wie sehr ihr Verlobter Oliver ihr Leben bereichert.

Wolke Hegenbarth (41) hat ihrem Verlobten Oliver Vaid . "Als unabhängige, selbstbestimmte, erfolgreiche Frau möchte ich sagen: ohne dich wäre es nicht was es ist", schreibt die Schauspielerin zu einem Bild der beiden. Er bereichere ihr Leben "auf so vielen Ebenen" - darunter auch ihre Persönlichkeit.

"Wir sind so unterschiedlich, dass es schon an ein Wunder grenzt, dass wir es gut schaffen, gemeinsam zu leben", erklärt sie weiter. Sie sei etwa ein Tag- und er ein Nachtmensch, zudem wählten die beiden beispielsweise nicht gleich. Und weiter: "Umso mehr feiere ich uns für unsere Toleranz dem anderen gegenüber und unsere Fähigkeit, so individuell zu leben, wie es wenige können. [...] Wir passen in keine Schublade und genau das macht es so besonders." Zudem werde es nie langweilig.

Sieht er ihre Liebeserklärung überhaupt?

Witzig sei auch, dass ihr Oliver diese Liebeserklärung wohl nicht einmal sehen könne, denn aus einem nicht geklärten Grund könnten sich die beiden nicht bei Instagram folgen.

Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Avi (2), . Anfang März 2020 hatte Wolke Hegenbarth , dass sie und ihr Partner sich verlobt hatten.

Kurz darauf hatte sie im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten, dass das Paar "eine große indische Hochzeit" feiern wolle. "Oliver ist Halb-Inder und hat eine große Familie. Da kommen schnell 400 Gäste zusammen. Wir waren auch schon gemeinsam auf einer mehrtägigen indischen Hochzeit. Sie sind genauso, wie ich es mag: bunt, laut, verrückt, chaotisch, viele Menschen und dabei wunderschön." , dass die beiden weiterhin eine Hochzeit in Indien planten.