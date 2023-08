Short Hair Trends 2023: Diese Frisuren sind jetzt angesagt

Lust auf eine neue Kurzhaar-Frisur? Diese Short Hair Trends sind aktuell besonders angesagt - von Box Bob über Italian Bob bis hin zum Supermodel Bob.

Wer im Moment den Drang verspürt, sich die Haare abzuschneiden, ist damit nicht allein. Kurzhaarfrisuren sind derzeit so angesagt wie nie zuvor. Allen voran der Frisuren-Klassiker Bob in den verschiedensten Varianten. Diese drei Bob-Haarschnitte sind 2023 besonders beliebt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Box Bob

Mehr Volumen für dünnes Haar: Mit dem Box Bob bleibt dieser Wunsch kein Traum mehr. Diese Bob-Frisur kommt sehr kompakt und in quadratischer Form daher. Der Schnitt des Box Bob zeichnet sich durch eher stumpfe und gleich lange Linien aus. Der Unterschied in der Länge von vorne nach hinten verläuft minimal und ist so gut wie nicht zu erkennen. Durch minimale Stufen im Nacken wird die Frisur voluminöser und verleiht dem Haar mehr Fülle. Ein (26). Sie trägt den Bob-Schnitt mal ganz glatt und gerade, mal mit sanften Wellen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Italian Bob

La Dolce Vita hält Einzug bei den Frisuren-Trends: Der Italian Bob steht bei den Short Hair Trends im Moment ebenfalls ganz an der Spitze. Die Besonderheit bei diesem Haarschnitt: Er ist weniger akkurat geschnitten als ein herkömmlicher Bob, die Spitzen sind leicht ausgefranst und das Deckhaar fällt in subtilen Stufen. Besonders lässig und elegant wirkt der Italian Bob mit einem extratiefen Seitenscheitel. Dadurch fällt das Haar voluminöser. Wichtig ist, dass der Look so aussieht, als wäre man sich eben erst gerade einmal locker mit den Fingern durch die Haare gefahren. Fans der Frisur, die nach Italien-Urlaub aussieht, sind (34) und (34).

Supermodel-Bob

Die 90er Jahre beherrschen auch die Kurzhaarfrisuren-Trends: Der schicke Supermodel-Bob ist wieder in Mode. Grundlage der Frisur ist ein Bob-Schnitt, der sich ungefähr auf Kinnlänge befindet. Charakteristisch für den Supermodel-Bob ist sein unglaubliches Volumen, das durch den Blow-Out-Look der Neunziger geschaffen wird. Dazu föhnt man den Bob Strähne für Strähne über eine große Rundbürste, um dem Haar den nötigen Schwung zu verleihen und dadurch große Locken zu stylen. Noch besser lässt sich die Frisur stylen, wenn man vorab großzügig Haarschaum im nassen Haar verteilt. Fan des 90er-Jahre-Looks ist unter anderem (26).