Sharon Battiste privat: Ist sie noch mit Bachelorette-Freund Jan Hoffmann zusammen?

2022 ging Sharon Battiste als "Die Bachelorette" auf der Suche nach Mr. Right, jetzt tanzt sie bei "Let's Dance" 2023. Hat sie einen Freund gefunden? Was ist über ihr Privatleben bekannt?

"Willst du diese Rose annehmen?" Dieser Satz dürfte sich für immer ins Gedächtnis von Sharon Battiste eingebrannt haben, denn 2022 suchte sie als RTL-"Bachelorette" nach ihrem Traumprinzen. Jetzt hat sie einen neuen TV-Job ergattert und tanzt bei "Let's Dance" 2023. Wird Jan Hoffmann, der Gewinner ihres Herzens, im Publikum mitfiebern? Und wie tickt Sharon eigentlich privat?

Woher kennt man Bachelorette Sharon Battiste?

Sharon Battiste dürfte dem Publikum von RTLZWEI bereits bekannt vorkommen. Von 2018 bis 2021 stand sie als Clara Borkmann aka Bo für die Scripted-Reality-Soap "Köln 50667" vor der Kamera. Zuvor absolvierte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau und war mehrere Jahre als Tanztrainerin tätig.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ex-Freund von Sharon Battiste: Vorwürfe gegen Danny Liedtke

Sharon Battiste hat bereits Erfahrung damit, sich mit einem prominenten Mann in der Öffentlichkeit zu zeigen. Mit ihrem Serienkollegen Danny Liedtke, der 2021 als Kandidat bei "Promi Big Brother" dabei war, hatte sie eine Beziehung. Doch die Liebe soll nicht gut geendet haben, denn die "Bachelorette" zeigte ihren Ex vergangenes Jahr an. Er soll sie geschlagen haben.

Danny Liedtke erklärte im August 2021 zu den Anschuldigungen gegenüber " ": "Ich muss jetzt erst mal abwarten, was genau mir vorgeworfen wird und bitte um Verständnis, dass ich mich zu laufenden Ermittlungen nicht äußern darf." Was tatsächlich passiert ist, wurde bislang nicht öffentlich bekannt.

Sharon Battiste als "Die Bachelorette": Welcher Kandidat hat die Show gewonnen?

Über ihre Suche nach Mr. Right in einer Dating-Show sagte Sharon Battiste vor den Dreharbeiten: "Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe!"

Im Finale standen 2022 drei Männer: Jan Hoffmann (31) aus Hannover, Lukas Baltruschat (28) aus Hamburg und Steffen Vogeno (27) aus Großenkneten bei Bremen. Doch nur einer konnte die finale Rose von Sharon Battiste erhalten. Die "Bachelorette" entschied sich für Jan Hoffmann.

Sharon Battiste mit Freund Jan Hoffmann. © BrauerPhotos / R.Droese

Freund von Sharon Battiste: Ist sie noch mit Jan Hoffmann noch zusammen?

Auch über ein halbes Jahr nach der TV-Ausstrahlung sind Sharon Battiste und Jan Hoffmann noch glücklich liiert. Auf Instagram zeigen sie sich in gemeinsamen Pärchen-Fotos total verliebt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Haarausfall: Sharon Battiste trägt unter ihrer Perücke eine Glatze

Bei "Die Bachelorette" lüftete die Schauspielerin ein sehr persönliches Geheimnis: Sharon Battiste leidet unter Haarausfall und zeigte sich in der RTL-Show plötzlich ohne Perücke. "Ich habe den Entschluss gefasst, dass nicht meine Haare bestimmen, sondern, dass ich entscheide, wann komplett Ende ist", sagte sie in der Show dazu.

Doch was ist der Grund für ihren kreisrunden Haarausfall? "Alopecia areata ist eine Form der Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem wehrt sich gegen den eigenen Körper – konkret gegen die Haarfollikel. Warum das so ist, ist noch nicht endgültig erforscht", erklärte die Münchner Fachärztin Sophie Müller-Wiefel im Gespräch mit der AZ.

Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023: "Mein eigener Anspruch ist, alles zu geben"

Seit ihrer Offenbarung zeigt sich Sharon Battiste selbstbewusst ohne Perücke in der Öffentlichkeit. Auch bei "Let's Dance" zeigt sie offen ihre Glatze. Zur Teilnahme an der Tanz-Show sagte sie vorab: "Das Tanzen war mein Lebensmittelpunkt. [...] Mein eigener Anspruch ist, alles zu geben."