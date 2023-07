Seitenhieb auf Katzenberger-Mama? Yvonne Woelke lobt Song von TV-Blondine – Iris Klein fühlt sich "provoziert"

Der Instagram-Zoff zwischen Yvonne Woelke und Iris Klein ist erneut eskaliert. Anlass der gegenseitigen Beschimpfungen ist ausgerechnet der neue Song von Daniela Katzenberger. Was hat "So bin ich und so bleib ich" damit zu tun?

Für einen kurzen Moment dachte man, es sei Ruhe eingekehrt im Zickenkrieg zwischen Yvonne Woelke und Iris Klein. Nach einer kleinen Ruhepause legen die beiden Trash-TV-Diven aber nach und liefern sich über ihre Instagram-Story ein deftiges Wortgefecht. Der Auslöser ist Daniela Katzenbergers neues Lied "So bin ich und so bleib ich". Wie kommt's?

Zoff zwischen Yvonne Woelke und Iris Klein: Was ist passiert?

Das vergangene halbe Jahr war ein Wechselbad der Gefühle im Hause Katzenberger-Klein-Cordalis. Erst warf Iris Klein ihrem Noch-Ehemann Peter vor, während seines Aufenthalts in Australien als Begleitperson für Schwiegersohn Lucas mit Yvonne Woelke fremdgeschmust zu haben. Dann folgte die öffentlichkeitswirksame Trennung inklusive Schlammschlacht in den sozialen Medien. Die ehemals beste Freundin von Dschungelkönigin Djamila Rowe betonte ihrerseits, nie was mit dem Ex-Partner von Iris Klein gehabt zu haben. Es folgte ein wochenlanger Schlagabtausch via Instagram, bis die Situation sich beruhigt hatte – scheinbar. Denn es wird wieder ordentlich nachgelegt.

Katzenberger-Mama macht Ansage an Rivalin: "Die juckt mich nicht"

In ihrer Story postete Yvonne Woelke vor wenigen Tagen einen Clip, auf dem der Song "So bin ich und so bleib ich" zu hören war. Für Iris Klein dürfte das ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, denn bei der Interpretin handelt es sich um ihre Tochter Daniela Katzenberger. Die Fans der 56-Jährigen scheinen das auch als Affront anzusehen und fragen nach. "Was sagst du zu Yvonnes Story? Mit Danielas Song?", will ein Follower von der ehemaligen Dschungelcamperin wissen. Ihre Antwort fällt klar aus: "Etwas anderes als mich und meine Familie zu provozieren kann die eh nicht. Aber die juckt mich nicht, ich habe besseres zu tun."

Yvonne Woelke lästert über neuen Freund von Iris Klein: "Was kann er denn?"

Das will Yvonne Woelke wohl nicht auf sich sitzen lassen und feuert ihrerseits gegen die Katzenberger-Mama. "Übrigens, den Song von D.K. [Daniela Katzenberger, d.R.] finde ich gut", stellt sie via Instagram klar. Und pöbelt gegen Iris Klein: "Warum die hochgeschnallte, vollbusige Tante das als negativ und provozierend sieht, weiß ich nicht." Damit nicht genug, lästert die angebliche Affäre von Peter Klein über den neuen Partner der Widersacherin. Auf die Fan-Frage, ob sie sich auch einen Mr. T (so nennt Iris Klein ihren unbekannten Freund) wünscht, antwortet sie: "Eigentlich nicht. Was kann er denn?"

Was Daniela Katzenberger selbst davon hält, dass Yvonne Woelke ihren Song in ihrer Instagram-Story verwendet, ist nicht bekannt. Die Reality-TV-Persönlichkeit will sich aus den Streitereien raushalten und spricht nur selten über die Trennung ihrer Mutter. In der neuen Folge ihrer Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" macht sie der 56-Jährigen aber eine Ansage: "Jetzt hör doch mal auf zu heulen. Guck mal nach vorne, reiß dich mal zusammen."