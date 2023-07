"Schlagerboom"-Auftritt bei Silbereisen - Daniela Katzenberger derbe abgewatscht: "Peinlich" und "schlimm"

Mit einem neuen Lied hat sich Daniela Katzenberger nach Jahren der musikalischen Abstinenz mal wieder ans Mikro getraut – und kassiert für einen Auftritt beim "Schlagerboom" ordentlich Kritik. Wie wurde der Gesang des Reality-TV-Sternchens von den Zuschauern aufgenommen?

Daniela Katzenberger feiert mit ihrem Song "So bin ich und so bleib ich" beim "Schlagerboom" Premiere.

"So bin ich und so bleib ich, bei mir geht ganz und gar nichts heimlich" – wie recht Daniela Katzenberger mit diesen Zeilen ihres neuen Songs, den sie am Samstagabend bei Florian Silbereisens Show "Schlagerboom" präsentierte, doch hat. Die 36-Jährige lebt ihr Leben seit Jahren in der Öffentlichkeit, ist mit Büchern, TV-Shows und Onlineshop überaus produktiv. Nun will sie auch noch einen Erfolg in der Musikbranche für sich verbuchen. Einige "Schlagerboom"-Zuschauer sind jedoch nur wenig begeistert von dem Auftritt der Kultblondine und machen ihrem Unmut auf Twitter ordentlich Luft.

Daniela Katzenberger beim "Schlagerboom": "Ich bin sehr, sehr nervös"

Kurz bevor sie in Kitzbühel die Bühne betrat, zeigte sich Daniela Katzenberger sichtlich aufgeregt. "Ich bin sehr, sehr nervös", sagte sie angespannt zu Florian Silbereisen. Der Gastgeber erklärte locker und entspannt: "Dass du aufgeregt bist, ist nicht verwunderlich, denn du wirst heute zum allerersten Mal deine allererste Schlager-Solo-Single vor Millionen von Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern bringen." Tatsächlich schalteten an dem Abend etwa 4,1 Millionen Menschen beim "Schlagerboom" ein. Die 36-Jährige quittierte die Anmerkung des Schlagerstars mit einem "Oje". Ob sie bereits ahnte, was sie später auf Twitter erwarten würde?

Twitter-Spott für Gesangsauftritt: "Schlimm, schlimmer, Katzenberger"

Viele Zuschauer scheinen die Darbietung von Daniela Katzenberger in der TV-Sendung nicht gut wahrgenommen zu haben. Via Twitter verschafften sich einige Kritiker Luft und watschten die 36-Jährige öffentlich ab. "Oh mein Gott. Schlimm, schlimmer, Katzenberger", pöbelte ein Beobachter gegen die Performance. Ein weiterer schimpfte: "Daniela wer? Die Plastiktante kann ja nicht einmal Playback. Wieso muss ich mit Gebühren solche Leute mitfinanzieren? Peinlich." In zahlreichen Beiträgen wurde sich über den Kurznachrichtendienst über den Auftritt lustig gemacht.

Es gab allerdings auch Zuschauer, die der Darbietung von Daniela Katzenberger durchaus etwas abgewinnen konnten. Ein User etwa schrieb dazu: "Die Katze ist authentisch und bleibt sich treu, was immer sie tut. Sympathisch." Auch auf Instagram erhält sie viel Lob für ihren neuen Song, wie sie in ihrer Story zeigt.

Daniela Katzenberger hat Probleme bei Auftritt in Show von Florian Silbereisen

Aber warum wurde Daniela Katzenberger derart für ihren "Schlagerboom"-Auftritt kritisiert? Tatsächlich hatte die Reality-TV-Darstellerin etwas Probleme, beim Vollplayback ihre Lippen synchron zum Text zu bewegen. Zwischen den Tänzern wirkte sie auf der Bühne verloren, die Aufregung war ihr absolut anzusehen.

Doch eins muss man Daniela Katzenberger definitiv zugestehen: Auch wenn sie niemals an den Gesang eines Superstars wie Adele oder Mariah Carey heranreichen wird, so zieht sie ihr Ding trotz eines drohenden Shitstorms durch. Dass sie sich von selbsternannten Kritikern von ihrem musikalischen Weg abbringen lässt, scheint äußerst unwahrscheinlich. Bereits in der Vergangenheit hat sie gezeigt, was sie von den Meinungen fremder Leute hält – nämlich absolut nichts.