Schlafzimmer-Probleme bei Yvonne Woelke und Katzenberger-Stiefvater Peter Klein: "Habe ich nicht verstanden"

Auf Peter Klein und Yvonne Woelke kommt in der RTL-Sendung "Wettkampf in 4 Wänden" eine große Herausforderung zu: Die beiden TV-Handwerker müssen sich dem Schlafzimmer zuwenden – das stellt den Noch-Stiefvater von Daniela Katzenberger und die Ex-Busenfreundin von Djamila Rowe vor unerwartete Herausforderungen.

Yvonne Woelke und Peter Klein nehmen an der RTL-Sendung "Wettkampf in 4 Wänden" teil.

Wer hätte das gedacht? Peter Klein und Yvonne Woelke, denen Anfang des Jahres von der gehörnten Katzenberger-Mama Iris Klein eine Affäre nachgesagt wurde, haben Schwierigkeiten im Schlafzimmer – allerdings nicht im übertragenen Sinn, sondern wortwörtlich. Für die RTL-Show "Wettkampf in 4 Wänden" renovieren die beiden TV-Darsteller aktuell eine Wohnung und bekommen mit den anderen Kandidaten eine überraschende Aufgabe gestellt.

Yvonne Woelke und Peter Klein: Das Schlafzimmer stellt sie vor eine Herausforderung

In der neuesten Folge der Sendung (TV-Ausstrahlung am 15. August, 20.15 Uhr auf RTL) müssen sich die Teilnehmer einer neuen Herausforderung stellen. "Das Schlafzimmer ist an der Reihe", lautet die Aufgabe der Woche. Der Clou an dem Bau: Es sollen in einem Raum ein Schlafzimmer sowie ein Home-Office entstehen. Je nach Nutzungswunsch darf nur ein Zimmer zu erkennen sein. "Man kann doch aus einem Schlafzimmer nicht zwei Räume machen", wundert sich Yvonne Woelke und hadert mit der Challenge. "Das habe ich echt nicht so richtig verstanden."

"Wettkampf in 4 Wänden": Peter Klein und Yvonne Woelke toben sich im Schlafzimmer aus

Peter Klein geht direkt in die Planung, hat als gelernter Maler und Lackierer immerhin Erfahrung auf dem Bau. Der Stiefvater von Daniela Katzenberger gibt seiner Partnerin beim Projekt Schlafzimmer Hilfestellung und erklärt: "Es geht darum, dass du das Schlafzimmer nicht mehr erkennen darfst." Yvonne Woelke scheint nach wie vor planlos, vertraut in der Umsetzung aber voll und ganz ihrem prominenten Mitspieler.

Für 9.000 Euro dürfen Peter Klein und seine Yvonne Material für die Renovierung Material shoppen und sich in dem Rohbau austoben. Am Ende können sie tatsächlich ihre Schlafzimmer-Probleme überwinden und der Jury einen fertigen Raum präsentieren. Das Bett lässt sich in die Wand klappen, womit ein separates Home-Office entsteht.

Ob die beiden die Ruhestätte auch privat teilen? Obwohl sie die Anschuldigungen, die von Peters Ex Iris Klein erhoben wurden, stets abgestritten haben, halten sich nach wie vor Gerüchte um eine mögliche Liebelei. Der Katzenberger-Stiefvater erklärte dazu vor wenigen Wochen in der AZ: "Wir sind weiterhin sehr gut befreundet und verstehen uns sehr gut. Mehr ist da aber definitiv nicht."