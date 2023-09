Schauspielerin aus München: Andrea L'Arronge erfüllt sich den Traum von einem Zitronenbaum im eigenen Garten

Sommer-Serie in der AZ: Promis zeigen ihre ganz persönlichen Urlaubs-Fotos – heute ist das Andrea L'Arronge. Die Schauspielerin aus München hat jetzt ein Haus in Bella Italia.

Am vergangenen Wochenende in der herrlichen Kulisse der Caracalla-Thermen in Rom. "Eine italienische Oper pro Jahr muss einfach sein", findet Andrea L'Arronge.

Die Münchner Erfolgsschauspielerin Andrea L'Arronge (zuletzt 263 Folgen "Soko Kitzbühel") hat es nach Mittelitalien verschlagen. In die Region Latium in der Nähe vom Lago di Bracciano, rund 20 Kilometer von der Adria und 35 Kilometer von Rom entfernt.

"Ich habe mir damit einen langgehegten Traum erfüllt", sagt sie. In der Welt war sie schon viel unterwegs, unter anderem bei Dreharbeiten zum ZDF-"Traumschiff" in Südafrika, in der Karibik, der Südsee oder am Pazifischen Ozean oder beim Dreh zu "Hotel Paradies" auf Mallorca, Urlaubstage inbegriffen. Nun also: Leben, wo andere Urlaub machen! Oder zumindest größtenteils.

Auch nicht schlecht: L'Arronge auf Ayurveda-Kur auf Sri Lanka.

Andrea L'Arronge kauft ein Haus in Italien – doch ihre Wohnung in München behält sie

Denn die Wohnung in Sendling hat Andrea L'Arronge nach wie vor behalten. "Zum einen habe ich schon immer von einem Zitronenbaum im eigenen Garten geträumt. Und zum anderen war ich erst mit meinen Eltern, später mit meinem Mann, also meinem jetzigen Ex-Mann Charly Reichenwallner, und unserer Tochter Jessica ganz oft hier am Braccianosee. Und als ich vor zwei Jahren mitbekommen habe, dass dieses Haus aus den 80er Jahren zu verkaufen war, hab ich einfach zugeschlagen, auch wenn es schon recht baufällig war", erklärt sie der AZ.

Mutig sei sie schon gewesen, gibt die 66-Jährige rückblickend zu, ganz alleine den Sprachbarrieren zu trotzen, mit den Renovierungen und den hiesigen Arbeitern zurechtzukommen: "Ohne die Sprache perfekt sprechen, ohne Handwerkernetzwerk und ohne die Rechtslage und Gepflogenheiten in Italien wirklich zu kennen."

Schauspielerin aus München über ihr Leben in Italien: "Gibt immer wieder Neues zu entdecken"

Mit dem Gröbsten innen ist sie durch, jetzt muss dringend die Wärmepumpe angeschlossen werden: "Sonst funktioniert das ganze System mit dem eigenen Strom nicht. Und die Terrasse und der Garten müssen noch gemacht werden, der schaut noch aus wie ein Schutthaufen." Täglich geht sie am Meer spazieren, schwimmt im Lago de Bracciano oder trifft sich mit Freunden zum Eisessen: "Ich bin einfach ein Sonnenkind."

Jetzt war es eine Zeit lang auch ein wenig frischer geworden, doch inzwischen kletterten die Temperaturen wieder auf 27 Grad. Und gerade war Tochter Jessica (37) zu Besuch. "Jessi und ich haben nach wie vor ein enges Mutter-Tochter-Verhältnis, trotz der 660 Kilometer Entfernung", schwärmt Andrea L'Arronge. Und: "Wir machen immer ganz viele Ausflüge, unter anderem wieder zu den Caracalla-Thermen. Rom ist wirklich die Ewige Stadt, es gibt immer wieder Neues zu entdecken."

In der Zukunft will Andrea L'Arronge ihre Memoiren schreiben und wieder vor die Kamera

Im Hintergrund klingelt ein Handy. "Ich muss kurz drangehen, das ist bestimmt die Bauleitung", sagt sie. Und ruft: "Pronto?" Lachend erklärt sie der AZ: "Ich habe inzwischen zwei Telefone, ein deutsches und ein italienisches, bei letzterem antworte ich inzwischen schon automatisch auf Italienisch."

An Dauerferien in Bella Italia ist für die zierliche Single-Frau allerdings nicht zu denken: "Ich will hier den Winter über meine Memoiren schreiben! Und wenn mich die Produktion vom 'Traumschiff', von Rosamunde Pilcher oder 'Inga Lindström' einmal mehr ruft, bin ich natürlich bereit, wieder zu drehen", sagt sie fröhlich. Und dann fügt sie hinzu: "Und im Herbst pflanze ich im Garten endlich meine Zitronenbäumchen, gekauft habe ich sie schon."