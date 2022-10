Schauspieler Michael J. Fox trauert um seine Mutter Phyllis

Die Mutter von Michael J. Fox ist tot. Wie der Schauspieler selbst mitteilte, starb Phyllis Fox bereits vor zwei Wochen im Alter von 92 Jahren.

Der Hollywood-Star Michael J. Fox (61) trauert um seine Mutter Phyllis Fox. Das gab der "Zurück in die Zukunft"-Darsteller auf einer Veranstaltung im Rahmen der Comic-Con in New York City bekannt. Demnach starb seine Mutter bereits vor mehr als zwei Wochen am 24. September im Alter von 92 Jahren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In einer Anekdote über seine Mutter erzählte Fox, dass sie in den 1980er strikt dagegen war, dass ihr Sohn den Film "Zurück in die Zukunft" in den Abend- und Nachtstunden drehte und gleichzeitig tagsüber für die Sitcom "Familienbande" vor der Kamera stand. Sie habe sich Sorgen um seine Müdigkeit gemacht.

Mutter von Michael J. Fox arbeitete auch als Schauspielerin

Michael J. Fox stammt wie seine Mutter gebürtig aus Kanada. Phyllis wurde 1929 in Winnipeg geboren und hinterlässt ihre Söhne Michael und dessen Bruder Steve sowie die Töchter Jackie und Kelli. Laut einer Traueranzeige hatte sie neun Enkel, zehn Urenkel und eine Urenkelin. In dem Nachruf heißt es: "Nichts machte sie glücklicher, als ihre Familie wachsen zu sehen." Phyllis Fox, geborene Piper, arbeitete als Lohnbuchhalterin und ebenfalls als Schauspielerin. Ihr Ehemann William Fox, der Vater von Michael J. Fox, verstarb bereits im Jahr 1990.