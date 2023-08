Schauspieler Darren Kent im Alter von 36 Jahren verstorben

Der britische Schauspieler Darren Kent ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Er wirkte unter anderem in einer Mini-Rolle in der vierten Staffel "Game of Thrones" mit.

In "Game of Thrones" war Schauspieler Darren Kent als Ziegenhirte zu sehen.

Der britische Schauspieler Darren Kent ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Das teilte seine Agentur am Montag (15. August) mit. In dem Statement heißt es: "In tiefer Trauer müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser lieber Freund und Kunde Darren Kent am Freitag friedlich verstorben ist. Seine Eltern und sein bester Freund waren an seiner Seite. Unsere Gedanken und unsere Liebe sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie."

"Talentierter Schauspieler und Regisseur"

Darren sei "ein talentierter Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller gewesen. "Er war wirklich einer der nettesten Menschen, die ich je treffen durfte. Es war ein Privileg und eine Freude, ein Teil seiner Reise gewesen zu sein. Ruhe in Frieden, mein Freund", heißt es in dem Statement der Carey Dodd Associates weiter.

Kent war unter anderem in der vierten Staffel der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" als Ziegenhirte aus Slavers Bay zu sehen. Außerdem wirkte er als Darsteller in den Filmen "Mirrors" (2008) und "Snow White and the Huntsman" (2012) mit sowie in den Serien "EastEnders" und "Shameless".

