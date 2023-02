Schatz to go? Fashionistas setzen jetzt auf edle Box Bags

Quadratisch, praktisch, stylisch! Derzeit herrscht bei Mode-Liebhaberinnen ein regelrechter Hype um edle Box Bags. So stylt man die Schatztruhen to go.

21. Februar 2023 - 21:16 Uhr | (eee/spot)

Goldene Schnallen machen die Box Bags von Louis Vuitton optisch zu kleinen Schatztruhen. © DKSStyle/Shutterstock.com

Ein besonders edles Accessoire: Mode-Liebhaberinnen setzen derzeit auf eine extravagante Art von Handtasche. Edel verzierte Box Bags, etwa kastenförmige Handtaschen mit goldenen Griffen oder Schnallen, werten jedes Outfit auf. Begehrt sind aktuell die Modelle von Valentino, Gucci oder Louis Vuitton, aber auch jene aus den Modehäusern wie Mango und Pieces. Die Taschen punkten vor allem mit ihrem Stauraum und ihren vielseitigen Styling-Möglichkeiten.

Große Modelle für den Alltag wie bei Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni (35) sind besonders alltagstauglich, da sie viel Stauraum bieten. Ihre dunkelbraune Box Bag mit Krokodiloptik und goldener Schnalle harmoniert mit ihrem Büro-Look aus weiter Jeans, blau-weiß-gestreifter Bluse, Karoblazer und beigem Wollmantel.

Kleine Taschen zum Kleinen Schwarzen wie bei Fashionista Caro Daur (27) sind dagegen etwas für den Abend. Zu einem schwarzen Mini-Kleid ohne Träger und mit Federn besetztem Oberteil führt sie eine kleine, schwarze Box Bag mit schlichtem Henkel und goldenen Details von Ferragamo aus.

Auch Leonie Hanne (34) setzt gerne auf die quadratischen Taschen. Die Mode-Influencerin ein mittelgroßes Modell mit aufgenähten Broschen in Gold, die einem Gesicht gleichen. Dazu präsentiert sie ein Kostüm aus Rock und geschlossenem Blazer mit schwarz-weißem Muster von Schiaparelli.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de