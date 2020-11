Sarah Knappik wird auswandern: In welches Land zieht's den GNTM-Star?

Eine weitere Influencerin wandert aus: Nach Sarah Harrison hat nun auch Sarah Knappik auf Instagram verkündet, Deutschland den Rücken zu kehren und ins Ausland zu ziehen. Doch wo geht es hin?

"Ich bin dabei auszuwandern", verkündete die Reality-TV-Darstellerin unter einem Selfie auf ihrem Instagram-Profil. Die 34-Jährige postete in letzter Zeit verdächtig viele Bilder von herrlichen Sonnenuntergängen am Strand. Ihre Fans sind sich sicher: Knappik verlässt ihre Heimat für ein sonniges Land.

Karriere von Sarah Knappik: Odyssee durch das Trash-TV

In welcher deutschen Fernsehsendung war Sarah Knappik eigentlich noch nicht zu sehen? Es begann 2008 mit einer recht erfolgreichen Teilnahme an der Castingshow "Germany's Next Topmodel" (8. Platz), fand 2011 einen Höhepunkt im "Dschungelcamp" und läuft seitdem bunt weiter. Viel ausgelassen hat sie nicht. Folgt nun der VOX-Hit "Goodbye Deutschland"? In der beliebten Doku-Soap werden immer wieder auch die Auswanderungen Prominenter begleitet.

Sarah Knappik kündigt Auswanderung an

Ihren Fans versprach Sarah Knappik zudem, dass "weitere Überraschungen und News folgen". In ihren Instagram-Storys waren zuletzt viele Strandbilder zu sehen, gerne auch mit spanischer Musik hinterlegt. Vielleicht ein Hinweis auf die neue Heimat?

Hat Sarah Knappik einen Freund? Wem gehört der Männerarm?

Spannend bleibt außerdem, mit wem die Influencerin auswandert - auf ihrem letzten Post ist ein Männerarm um sie gelegt, das Bild versah sie mit dem Hashtag #love. Im Leben von Sarah Knappik scheint es gerade mehr als nur eine Veränderung zu geben.