Sam Dylan: Hat er nach Trennung von Rafi Rachek einen neuen Freund?

Durch seine überdrehten Auftritte in Reality-Shows wie "Prince Charming" und "Kampf der Realitystars" hat sich Sam Dylan einen Namen in der Trash-TV-Branche gemacht. Jetzt ist er Teilnehmer bei "Promi Big Brother". Doch was ist eigentlich über sein Privatleben bekannt? Hat er nach der Trennung von Rafi Rachek einen neuen Freund?

Wenn Sam Dylan in einer Show auftritt, kann man davon ausgehen, dass es laut, bunt und schrill wird. Jetzt will er bei "Promi Big Brother" 2022 die Fans für sich begeistern und sich gegen VIP-Konkurrenten wie Micaela Schäfer, Jörg Knör und Menderes Bağcı durchsetzen. In der Show wird er bestimmt auch das ein oder andere Detail aus seinem Privatleben ausplaudern. Was ist darüber bekannt? Wie hat er seine Karriere begonnen? Die AZ hat sich den Werdegang von Sam Dylan mal genauer angeschaut.

Von "Prince Charming" zu "Promi Big Brother": In diesen Formaten war Sam Dylan zu sehen

2019 wagte sich der 31-Jährige ins Dating-TV und nahm als liebeshungriger Kandidat bei der Gay-Bachelor-Variante "Prince Charming" teil. Das Herz von Nicolas Puschmann konnte er nicht erobern, nach einigen Folgen verließ er die Sendung freiwillig. Doch dieser Auftritt sollte der Startschuss seiner TV-Karriere werden.

Inzwischen ist Sam Dylan fast schon ein alter Hase im Trash-Showbiz. Es folgten Shows wie "Kampf der Realitystars" (2020), "Promi-Boxen" (2020) und "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" (2021). 2022 gehört er zum Cast von "Promi Big Brother".

Sam Dylan trat 2020 bei "Das große SAT. Promiboxen" gegen Serkan Yavuz an. © IMAGO / Future Image

Privatleben von Sam Dylan: Alter, Herkunft und Familie

Der Trash-TV-Star wurde am 7. Februar 1991 in Cloppenburg. Über sein Leben vor seinen Auftritten im Fernsehen ist wenig bekannt. Allerdings war Sam Dylan schon vor seinem Promi-Status in den sozialen Medien aktiv und überaus erfolgreich. Seine Familie steht nicht in der Öffentlichkeit.

Zwangs-Outing für Sam Dylan: So haben seine Eltern von seiner Homosexualität erfahren

In der "Dschungelshow" 2021 gab der bunte Paradiesvogel jedoch einen Einblick in sein Privatleben und sprach über ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit. "Ich wurde zwangsgeoutet", erklärte er seinen damaligen Mitstreitern Christina Dimitriou und Oliver Sanne. Im Alter von 17 Jahren habe sich Sam Dylan in einen älteren Mann verliebt. "Er stand bei meinen Eltern vor der Türe und hat gesagt: 'Ich liebe ihren Sohn.'"

Für den TV-Star sei diese Erfahrung schockierend gewesen, auch weil seine Mutter die Homosexualität ihres Sohnes offenbar nicht gutheißen konnte. "Meine Mama ist dann mit mir zum Psychologen gegangen, weil sie dachte, mit mir stimmt was nicht", sagte Sam Dylan dazu. Inzwischen könne seine Mutter die Tatsache, dass ihr Sohn schwul ist, akzeptieren.

Ex-Freund von Sam Dylan: Deshalb hat er sich von Rafi Rachek getrennt

Es begann als eine romantische Liebesgeschichte, die das Dating-TV nicht besser hätte schreiben können. Nachdem Sam Dylan und Rafi Rachek an verschiedenen Formaten teilgenommen hatten ("Prince Charming" und "Die Bachelorette"), fanden sie zusammen. Inzwischen ist die Beziehung jedoch zerbrochen und Sam offenbar nicht mehr gut auf seinen Ex zu sprechen. Was ist passiert?

Rafi Rachek und Sam Dylan haben sich im Juni getrennt und scheinen inzwischen nicht mehr gut aufeinander zu sprechen zu sein. (Archivbild) © BrauerPhotos / J.Reetz

"Ich hätte mir gewünscht, diese Worte nie zu schreiben. Doch leider ist Rafi kein Teil mehr von meinem Leben", schrieb Sam Dylan im Juni 2022 auf Instagram und bestätigte damit die Trennung. Das ehemalige Paar betonte, weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben zu wollen. Doch das hat offenbar nicht funktioniert.

Schlechtes Verhältnis zu Exfreund Rafi Rachek

Im August 2022 sprach Sam Dylan über Gründe, die zum Liebes-Aus geführt haben. "Ich möchte einfach nicht beobachtet werden auf Schritt und Tritt." Deshalb habe der Reality-TV-Star den Ex-Freund auf sämtlichen Social-Media-Kanälen blockiert und wolle vorerst keinen Kontakt. Auch auf Belehrungen könne er verzichten. Dazu sei es auch während der Beziehung gekommen, wie er betont: "Das war auch einer der Gründe, warum es dann vorbei war." Und kurz vor dem Start von "Promi Big Brother" sagte er zu Sat.1.: "Wir sind im Schlechten auseinander gegangen und haben auch gar keinen Kontakt mehr."

Hat Sam Dylan einen neuen Freund?

Seit der Trennung von Rafi Rachek ist kein neuer Mann an der Seite von Sam Dylan zu sehen. Will er seine Beziehungen künftig nicht mehr mit der Öffentlichkeit teilen? Laut Sat.1-Steckbrief für die Show "Promi Big Brother" 2022 ist er aktuell Single.

König von Halloween: Macht Sam Dylan etwa Heidi Klum Konkurrenz?

Für einen Freund scheint der Reality-TV-Star momentan auch keine Zeit zu haben. Neben seiner Arbeit als Influencer und Podcaster hat Sam Dylan erst vor wenigen Wochen zu einer XXL-Halloween-Sause geladen. Bereits zum zweiten Mal präsentierte er mit zahlreichen Promi-Freunden "Sweet House of Horror" – ganz nach dem Vorbild von Heidi Klum. Das Topmodel veranstaltet bereits seit Jahren ihre Halloween-Partys in den USA, daher dürften die beiden wohl kaum in Konkurrenz zueinander stehen.