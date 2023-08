Salzburger Festspiele: Königin Silvia von Schweden trifft auf Schwiegermutter von Prinzessin Madeleine

Bei der Aufführung "Orfeo ed Euridice" im Haus für Mozart sorgte vor allem ein Glamour-Paar für viel Aufmerksamkeit. Der schwedische König Carl Gustaf war gemeinsam mit seiner Frau Silvia bei den Salzburger Festspielen zu Gast.

Königin Silvia von Schweden kam in einem roten BMW an

Auch dieses Jahr gab es bei den Salzburger Festspielen ein großes Promi-Aufgebot. Bei der Aufführung "Orfeo ed Euridice" im Haus für Mozart stand am Freitag ein Paar besonders im Mittelpunkt. Es gab royalen Glanz in Salzburg! König Carl Gustaf von Schweden erschien mit Gattin Silvia.

Schwiegermutter von Prinzessin Madeleine: Eva O'Neill ist auch gekommen

Auch die Schwiegermutter von Silvias Tochter Madeleine, Eva O'Neill, glänzte im Strahle-Geld. Chris O'Neills Mutter ist seit der Hochzeit der Schweden-Prinzessin Teil der Königsfamilie rund um Carl Gustaf. Bereits im letzten Jahr begleitete Eva O'Neill das schwedische Königspaar zu den Salzburger Festspielen. Der Investment-Banker Chris O'Neill und die schwedische Prinzessin Madeleine lernten sich 2011 in New York kennen. Drei gemeinsame Kinder hat das Paar mittlerweile.

Schwedisches Königspaar bei den Salzburger Festspielen: Welche Rolle spielte München in ihrer Beziehung?

Das schwedische Königspaar, Carl Gustaf und Silvia von Schweden, lernte sich1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München kennen. Die ausgebildete Dolmetscherin kommt ursprünglich aus Heidelberg. Silvia arbeitete im argentinischen Konsulat in München und wurde dann Hostess der Olympischen Sommerspiele 1972. In der bayerischen Landeshauptstadt traf sie Carl Gustaf, der damals noch Kronprinz von Schweden gewesen ist.

König Carl Gustaf musste mit Hochzeit vier Jahre warten

Mit ihrer Hochzeit mussten die beiden noch bis 1976 warten. Hätten sie vor der Ernennung Carl Gustafs zum König geheiratet, hätte dieser aus der Königsfamilie austreten und damit seinen Anspruch auf die Krone aufgeben müssen.

Salzburger Festspiele: Großteil der Tickets bereits ausverkauft

Das Programm der Festspiele bietet wie immer eine Vielzahl an Kultur-Erlebnissen. Auch wenn viele der Vorstellungen bereits restlos ausverkauft sind, gibt es noch einige Tickets zu kaufen. Wenn man die Opern, Konzerte und Theateraufführungen lieber vom eigenen Sofa aus bewundern will, ist das auch möglich. Ein Großteil der Vorstellungen wird sowohl im österreichischen, als auch im deutschen Fernsehen übertragen.

Thomas Gottschalk zeigt sich mit Freundin bei den Salzburger Festspielen

Bei der Premiere von "Figaros Hochzeit" vor knapp zwei Wochen waren auch viele deutsche Promis vertreten. Für besonders viel Blitzlichtgewitter an der Salzach sorgten vor allem: Entertainer Thomas Gottschalk (73) und Freundin Karina Mroß (59) sowie Volkswagen-Großaktionär Wolfgang Porsche (80) und Gabriele Prinzessin von Leiningen (60).

Die Salzburger Festspiele finden seit 1920 statt und zählen weltweit zu den wichtigsten Musik- und Theaterfestivals. 2023 werden 179 Aufführungen in 43 Tagen an 15 Spielstätten auf die Bühne gebracht.