Sängerin Adele: "Hört auf, Sachen auf Künstler zu werfen"

Bei einem Konzert in Las Vegas machte die britische Sängerin ihrem Publikum eine unmissverständliche Ansage. Zuvor waren ihre Kolleginnen Pink und Bebe Rexha bei Auftritten von Wurfgeschossen verletzt worden.

Bei einem Auftritt im legendären Caesars Palace in Las Vegas empörte sich die Sängerin Adele (35) über Konzertbesucher, die mit Gegenständen auf Musiker werfen und sie dabei mutwillig verletzen. In ihrer wütenden Ansprache bezog sie sich auf verschiedene Vorfälle, die zuletzt einigen ihrer Kolleginnen widerfahren waren.

So musste in der vergangenen Woche die US-Sängerin Pink (43) ein Konzert unterbrechen, nachdem ein Besucher einen Beutel mit der Asche seiner verstorbenen Mutter auf die Bühne geworfen hatte. Während bei diesem Vorkommnis niemand verletzt wurde, kamen die Musikerinnen Kelsea Ballerini (29) und Bebe Rexha (33) nicht so glimpflich davon. Beide wurden kürzlich während ihrer Konzerte von harten Wurfgeschossen im Gesicht getroffen und dabei jeweils leicht verletzt.

Ansage mit Pistole in der Hand

Mit einer T-Shirt-Pistole in der Hand, mit der Adele als Teil ihrer Performances gerne flauschige Merchandising-Artikel ins Publikum schießt, fragte sie ihr Publikum: "Habt ihr bemerkt, dass die Leute im Moment die verdammte Show-Etikette vergessen? Die Leute werfen einfach Mist auf die Bühne, habt ihr das gesehen?" Und fügte warnend hinzu: "Traut euch ruhig. Traut euch, etwas nach mir zu werfen, und ich bringe euch verdammt noch mal um."

"Diese Leute haben den Verstand verloren"

Nachdem sie mit ihrer Luftpistole eins ihrer T-Shirts in die Menge geschossen hatte, scherzte sie: "Hört auf, Dinge auf den Künstler zu werfen, wenn ihr Dinge auf Leute schießen könnt... Ich habe diese Leute gesehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Diese Leute haben den Verstand verloren."