"Let's Dance"-VIP Rúrik Gíslason: Hat er eine Freundin oder ist er Single?

Rúrik Gíslason erlebte während der Fußball-WM 2018 einen Social-Media-Hype. Mittlerweile hat er seine Sportler-Karriere beendet und tritt bei "Let's Dance" 2021 an. Was macht der hübsche Isländer heute? Hat er eine Freundin?

Stahlblaue Augen, langes blondes Haar und ein durchtrainierter Körper - Rúrik Gíslason lässt mit seiner optischen Erscheinung die Herzen seiner Fans höher schlagen. Aktuell tanzt er als Promi-Kandidat bei der RTL-Show "Let's Dance" 2021.

Rúrik Gíslason: Als sexy Fußballer wurde er berühmt

Der Isländer wurde am 25. Februar 1988 in Reykjavík geboren. Seit frühester Jugend strebte er nach einer Karriere im Profi-Fußball, was ihm auch gelang. Rúrik spielte unter anderem für den Londoner Club Charlton Athletic, den FC Kopenhagen und für den 1. FC Nürnberg.

Während der Weltmeisterschaft 2018 in Russland stand er für sein Heimatland Island auf dem Platz. Die Mannschaft flog, wie Deutschland, noch in der Gruppenphase raus. Trotzdem war der Auftritt von Rúrik Gíslason ein Volltreffer, denn er erlebte dadurch große mediale Aufmerksamkeit.

WM 2018 machte Rúrik Gíslason zum Social-Media-Star

"Nach dem Argentinien-Spiel habe ich auf meinen Instagram-Account geschaut und die Anzahl der Follower stieg und stieg. Danach habe ich auch viel in den Medien über mich gelesen - das war um ehrlich zu sein sehr verrückt", erklärte er 2018 im Interview mit " ". Auf Instagram folgen ihm mittlerweile fast 800.000 Fans (Stand März 2021).

Rúrik Gíslason heute: Model und Gin-Liebhaber

Seine Fußballkarriere beendete der Isländer im November 2020, nachdem der Verein SV Sandhausen seinen Vertrag nicht verlängert hatte. Finanziell dürfte ihm diese Schlappe aber wenig ausmachen, da er schon während seiner Zeit als Profi-Kicker als Männermodel vor der Kamera stand und auch aktuell noch modelt.

Ein weiteres Standbein für Rúrik Gíslason ist sein eigener Gin. 2018 erschuf er mit zwei Freunden die Marke "Glacier Gin", die er erfolgreich im Internet vertreibt.

Rúrik Gíslason privat: Hat er eine Freundin oder ist er Single?

Verliebte Fans müssen jetzt ganz stark sein, denn der ehemalige Fußball-Profi ist bereits vergeben. Seit 2018 ist er mit dem Model Nathalia Soliani zusammen. Auf Instagram posten beide verliebte Pärchen-Bilder.

Rúrik Gíslason feiert bei "Let's Dance" 2021 TV-Premiere

Für Rúrik Gíslason ist seine Teilnahme bei "Let's Dance" etwas Besonderes, wie er im Gespräch mit vorab verriet: "Ich freu mich mega. Ein bisschen Angst habe ich auch. Ich habe eigentlich niemals etwas in diese Richtung gemacht."

In der Show tritt er gegen Promis wie Kai Ebel,, Nicolas Puschmann und Jan Hofer an.