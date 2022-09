Rührender Post: John Travolta gratuliert Olivia Newton-John

Olivia Newton-John wäre am 26. September 74 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres Geburtstages postete ihr Kollege und Freund John Travolta einen Gruß zu Ehren der verstorbenen Schauspielerin.

Am 26. September wäre die verstorbene Schauspielerin Olivia Newton-John 74 Jahre alt geworden. Ihr einstiger "Grease"-Kollege und enger Freund, Hollywood-Star John Travolta (68), nutzte die Gelegenheit, um an Newton-John zu erinnern. In einer seiner Storys zollte er ihr mit einem gemeinsamen Bild aus dem Kultfilm Tribut. "Herzlichen Glückwunsch, meine Olivia", schrieb er dazu.

Newton-John verstarb am 8. August 2022 an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Travolta reagierte bereits kurze Zeit nach der Todesmeldung . "Meine liebste Olivia, du hast all unsere Leben so viel besser gemacht. [...] Ich liebe dich so sehr! [...] Vom ersten Moment, als ich dich gesehen habe und für immer - dein Danny, dein John!"

John Travolta und Olivia Newton-John kannten sich seit 44 Jahren

Travolta und Newton-John lernten sich 1978 am "Grease"-Set kennen und pflegten bis zu ihrem Tod 44 Jahre lang eine enge Freundschaft.