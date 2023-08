Rückkehr zu den "Rosenheim-Cops": Zwei Schauspielerinnen feiern in der neuen Staffel ein Comeback

"Die Rosenheim-Cops" gehen in die nächste Runde! Neben den altbekannten Gesichtern dürfen sich die Fans auch über Neuzugang Michaela Weingartner freuen – und über das Wiedersehen mit zwei ehemaligen Darstellerinnen.

Bei "Die Rosenheim-Cops" ist viel los! Die Dreharbeiten sind in vollem Gange und die ersten Bilder von Neuzugang Michaela Weingartner am Set machten bereits die Runde. Die 32-Jährige kommt als Ersatz für Sophie Melbinger und Sevda Polat in die ZDF-Sendung und wird als Kriminalhauptkommissarin Julia Beck so einige Morde zu lösen haben. Die Zuschauer dürfen sich außerdem auf zwei Serien-Comebacks freuen!

"Die Rosenheim-Cops": Wiedersehen mit Katharina Schwarzmaier

Treue Fans der "Rosenheim-Cops" dürften in der kommenden Staffel das ein oder andere Gesicht wiedererkennen. Gleich zwei ehemalige Darstellerinnen schauen wieder bei den bayerischen Kommissaren vorbei. Die erste ist Katharina Schwarzmaier, die bereits in drei früheren Folgen der beliebten Krimi-Sendung zu sehen war.

Sie wirkte unter anderem in zwei Episoden der 17. Staffel und einer Episode der 20. Staffel mit. In der neuen Staffel soll sie Sonja Herbert spielen, wie " " berichtete. Nähere Informationen zu Schwarzmeiers Charakter gibt es aktuell noch nicht.

Schauspielerin Katharina Schwarzmaier © IMAGO / Future Image

Souhaila Amade schlüpft erneut in die Rolle von Influencerin Jana Serena

Auch Souhaila Amade kehrt für die neuen Folgen vor die Kamera zurück. Die 27-Jährige verkörperte in Folge 13 der 22. Staffel die Influencerin Jana Serena, die den Kommissaren ein paar Einblicke ins Influencer-Dasein gewährte. In Staffel 23 soll es nun ein Wiedersehen geben. Amade teilte auf Instagram bereits ein Bild, das sie bei den Vorbereitungen zu Dreh zeigt. Mit Ringlicht, Maskenbildnerin und rötlichen Locken.

Dazu schrieb sie. "Jana ist back mit neuen Haaren". Was die Influencerin in der neuen Staffel erleben wird, hat Amade natürlich noch nicht verraten. Die Fans müssen sich bis zur Ausstrahlung noch etwas gedulden, könne sich dann aber umso mehr über neue und alte Gesichter bei "Die Rosenheim-Cops" freuen.