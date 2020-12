Herzogin Meghan will ihre eigene Weihnachtstradition

Sie haben ihr festes Zuhause gefunden, abseits des Trubels in England - darin feiern Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie nun ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest in den USA.

Prinz Harry und Herzogin Meghan leben seit 2020 in den USA

Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) feiern mit Sohn Archie (1) ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest in den USA. Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten 2017 und 2018 mit Queen Elizabeth II. (94) und der königlichen Familie in Sandringham gefeiert, vergangenes Jahr verbrachten sie ihr erstes Weihnachtsfest mit Archie in Kanada. Kurz darauf hatten Meghan und Harry verkündet, als hochrangige Royals zurückzutreten. Im Frühjahr ist die kleine Familie nach Kalifornien gezogen.

Im Sommer hat das Paar ein Haus in Montecito - etwa 150 Kilometer nördlich von Meghans Heimatort Los Angeles - gekauft. Und dort genießen sie mit ihrem Sohn offenbar auch die Feiertage. "Es ist Harrys zweites Weihnachtsfest außerhalb Englands und Meghan möchte sicherstellen, dass es für alle etwas Besonderes ist", einen angeblichen Insider. "Sie schaffen ihre eigenen Traditionen in ihrem neuen Zuhause." Harry und Meghan "lieben Weihnachten und haben mit Archie dekoriert", berichtete "People" zuvor unter Berufung auf eine weitere anonyme Quelle. Meghans Mutter Doria Ragland (64) soll ebenfalls mit den Sussexes feiern.

Weihnachtspost von Harry und Meghan

Bereits am Mittwoch haben Harry und Meghan Weihnachtspost nach Großbritannien geschickt. Die britische Tierschutzorganisation Mayhew, deren Schirmherrin Meghan ist, machte die persönliche Karte der kleinen Familie auf ihrer Website . Es handelt sich um eine Illustration, die Harry, Meghan und Archie beim gemeinsamen Spielen im Garten zeigt. Auch die Hunde Pula und Guy sind zu erkennen.

"Das Originalfoto der Familie wurde Anfang des Monats von der Mutter der Herzogin in ihrem Haus aufgenommen", zitiert "People" einen Sprecher des Paars. Demnach sei auf der Karte der Hinterhof von Harry und Meghans Zuhause in Kalifornien zu erkennen sowie Archies persönliches Spielhaus. "Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr", lauten die Weihnachtsgrüße der Familie.