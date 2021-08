Royale Grüße für Herzogin Meghan zum 40. Geburtstag

Allen Interviews, Konflikten und Diskussionen zum Trotz gratulieren die britischen Royals Herzogin Meghan öffentlich zum 40. Geburtstag.

Herzogin Meghan feiert ihren 40. Geburtstag und die Familie ihres Ehemannes Prinz Harry (36) gratuliert vollzählig auf Social Media.

Prinz Harrys Bruder, Prinz William (39), und dessen Ehefrau, Herzogin Kate (39), wünschen "Happy Birthday". Ihre Nachricht ziert ein hübsches Bild von Meghan, das sie entspannt lächelnd an einem Strand sitzend zeigt.

Herzogin Meghans Schwiegervater, Prinz Charles (72), postete auf seinem und Herzogin Camillas (74) ebenfalls ein Foto der Schwiegertochter. "Wir wünschen der Herzogin von Sussex einen besonders glücklichen 40. Geburtstag", ist dort zu lesen.

Und auch Queen Elizabeth II. (95) hat sich einen öffentlichen Geburtstagsgruß nicht nehmen lassen. ist eine Collage aus drei Fotos zu sehen: Herzogin Meghan mit Prinz Harry, mit dem gemeinsamen Sohn Archie (2) und mit der Queen. "Ich wünsche der Herzogin von Sussex heute einen besonders glücklichen Geburtstag", lautet der Gruß.

Allen Konflikten zum Trotz

All diese Wünsche sind nicht selbstverständlich, denn noch im Frühjahr hatten Meghan und Harry in einem Interview mit US-Talkerin Oprah Winfrey (67) schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie erhoben, unter anderem ging es um Rassismus. Außerdem waren sie ein Jahr zuvor als hochrangige Royals zurückgetreten. Seither lebt das Paar mit den inzwischen zwei Kindern in Kalifornien.