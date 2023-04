Royal-Insider sicher: Prinzessin Kate fürchtet neues Drama mit Herzogin Meghan vor der Krönung

In wenigen Wochen steht die Krönung von Charles III. bevor, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Werden Prinz Harry und Herzogin Meghan die Aufmerksamkeit erneut für ihre eigenen Zwecke nutzen? Prinzessin Kate soll den Exil-Royals misstrauen, wie ein Insider jetzt offenbart hat.

Die Krönung von König Charles am 6. Mai wird für das britische Volk ein Jahrhundertereignis, denn die meisten Bürger kennen lediglich die verstorbene Königin Elizabeth als gekrönte Monarchin. Es werden royale Gäste aus allen europäischen Königshäusern erwartet. Zwei besondere Zusagen stehen jedoch noch aus. Bislang wurde nicht bestätigt, ob Prinz Harry und Herzogin Meghan den Feierlichkeiten beiwohnen werden, der Palast bereitet sich lediglich auf die Eventualität eines Besuchs der Exil-Royals vor. Ob es passend zur Krönung einen neuen Skandal von den beiden gibt? Prinzessin Kate soll einem Insider zufolge ihrem Schwager und dessen Ehefrau misstrauen.

Prinzessin Kate fürchtet, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan ein neues Drama starten

Bis König Charles bei einer feierlichen Zeremonie die Krone aufgesetzt wird, gibt es für Prinz William und Prinzessin Kate noch drei wichtige Termine in eigener Sache: der Geburtstag von Prinz Louis (23. April), der 12. Hochzeitstag (29. April) und der Geburtstag von Prinzessin Charlotte (2. Mai). In den nächsten Wochen gibt es für Harry und Meghan damit genug Möglichkeiten, sich mit einer neuen Enthüllung in den Vordergrund zu drängen.

Wie eine Quelle dem britischen Blatt " " berichtet, will Kate nicht, dass die Exil-Royals die bevorstehenden Events mit ihren persönlichen Geschichten torpedieren. "Kate musste sich immer wieder mit diesem 'Schau mich an'-Verhalten von Meghan und Harry auseinandersetzen und sie möchte wirklich nicht, dass sie die nächsten Wochen ruinieren", erklärt der Insider. "Ihre Aktionen scheinen immer zu den ungünstigsten Zeiten zu passieren – an oder um wichtige Tage oder Meilensteine ​​herum."

Insider sicher: Prinzessin Kate ist "misstrauisch und besorgt" über Harry und Meghan

Für Prinzessin Kate sei es kein Zufall, dass die Dramen von Prinz Harry und Herzogin Kate derart perfekt getimt wären. Tatsächlich wurde der erste Trailer der Skandal-Dokumentation "Harry & Meghan" veröffentlicht, als Prinz William mit seiner Ehefrau in Bosten die Verleihung des "Earthshot Prize" besuchten. Die Biografie "Reserve" kam am Tag von Kates Geburtstag in den Verkauf. Und sogar während des Deutschlandbesuchs von König Charles konnte sich Prinz Harry nicht mit Attacken gegen den Palast zurückhalten. "Natürlich hat es Kate misstrauisch und besorgt darüber gemacht, was sie als Nächstes tun könnten", sagt die anonyme Quelle dazu.

Ob Prinz Harry und Herzogin Kate das britische Königshaus auch zur Krönung bloßstellen werden, bleibt abzuwarten. Jedoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie in den nächsten Wochen erneut eine mediale Bombe zünden werden – bereits in der Vergangenheit zeigten sie wenig Feingefühl für die Belange der royalen Familie.