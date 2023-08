Rosenkrieg bei Kevin Costner und Christine Baumgartner: Was ist über die Noch-Ehefrau und ihre Herkunft bekannt?

Christine Baumgartner sorgt aktuell für viele Schlagzeilen. Die Noch-Ehefrau von Kevin Costner soll ihren Mann betrogen haben, woraufhin das Paar die Scheidung eingereicht hat. Ein Vorwurf, der sehr überraschend kommt. Bisher hat Costner seine Familie immer so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit herausgehalten und ansonsten nur in den höchsten Tönen von seiner Partnerin gesprochen. Das ist über Christine Baumgartner bekannt.

Christine Baumgartner und Kevin Costner liefern sich aktuell einen Trennungskrieg. Was ist eigentlich über die Ex des Schauspielers und deren Scheidung bekannt?

Ehe-Drama im Hause Costner! Nach den Fremdgeh-Vorwürfen gegen Ehefrau Christine Baumgartner hat das Paar die Scheidung eingereicht. Es ist das traurige Ende einer Liebesgeschichte, die vor mehr als 20 Jahren begann. Aber wer ist die Frau überhaupt, die so lange an der Seite des Schauspielers stand?

Wo hat Kevin Costner Christine Baumgartner kennengelernt?

Kevin Costner und Christine Baumgartner lernten sich auf einem Golfplatz kennen – während der Dreharbeiten zu "Tin Cup". Damals war Costner noch mit seiner ersten Frau Cindy Silva verheiratet. Nachdem sich die beiden 1994 trennten, ging der Filmstar eine Beziehung mit Bridget Rooney ein. Die beiden bekamen zwar ein Kind zusammen, die Beziehung hielt allerdings nicht lange an.

Die Romanze zwischen Costner und Baumgartner begann 1998, als sich die beiden in einem Restaurant trafen. 2004 gaben sich die beiden während ihrer Traumhochzeit auf Costners 160-Hektar-Ranch, "The Dunbar" (benannt nach Costners Charakter aus "der mit dem Wolf tanzt), in Aspen das Ja-Wort. Die Hollywood-Legende erschien ganz klassisch mit Pferdekutsche, während die Braut im grünen Oldtimer-Truck zur Zeremonie kam.

Vor der Costner-Baumgartner-Ehe kriselte es

Bevor Costner und Baumgartner den Schritt vor den Altar wagten, kriselte es bei dem Paar. Christine Baumgartner stellte ihrem Partner ein Ultimatum. "Schließlich kam der Moment, nach dem es vielleicht nicht mehr weitergeht", verriet Costner einmal gegenüber "Extra". Der Schauspieler entschied sich jedoch dazu, seine Ängste zu überwinden und den nächsten Schritt zu machen. Er wollte seine Frau nicht verlieren.

Christine Baumgartner und Kevin Costner haben drei gemeinsame Kinder

Drei Jahre nach der Hochzeit machte Sohn Cayden Wyatt das Liebesglück von Costner und Baumgartner perfekt, Später folgten noch Sohn Hayes Logan und Tochter Grace Avery. Auch für Costners andere Kinder, Liam (aus der Beziehung mit Rooney) sowie Joe, Lily und Annie (aus seiner Ehe mit Silva) spielt Baumgartner als Stiefmutter eine wichtige Rolle.

Bevor der gemeinsame Nachwuchs auf die Welt kam, waren Kinder ein großes Thema zwischen Kevin Costner und seiner Frau. Obwohl fast 20 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden liegen, sprachen sie von Anfang an über den Wunsch, eine Familie zu gründen. "Wenn du mit mir zusammen sein willst, musst du wissen, dass Kinder für mich am Ende des Weges mit dir stehen", hat Baumgartner am ersten Tag der Beziehung klargestellt, wie Costner gegenüber "Extra" verriet.

Deutscher Nachname: Kommt Christine Baumgartner aus Deutschland?

Mit diesem Gerücht versucht Kevin Costner bereits seit vielen Jahren aufzuräumen. Der Irrtum hält sich hartnäckig. "Ich habe keine Ahnung, wo dieses Gerücht immer herkommt. Wir haben schon zig Mal versucht, das richtigzustellen", sagte Costner 2011 in einem Interview mit der Zeitschrift "Freundin. "Christine kommt aus Kalifornien. Nur ihr Nachname Baumgartner ist deutsch und vielleicht ihre Haarfarbe, aber das war's."

Beruf von Christine Baumgartner: Kevin Costner unterstützte seine Frau bei ihren Handtaschen-Designs

Christine Baumgartner hat sich in den vergangenen Jahren ein eigenes Handtaschen-Label aufgebaut. Die Marke "Cat Bag Couture" ist in einigen Boutiquen in Aspen in Colorado erhältlich. Bei ihrem Vorhaben habe Costner sie sehr unterstützt: "Als ich mit einigen Mustern aufwartete, zeigte ich sie Kevin, und er sagte, sie seien wunderschön und erstaunlich. Er riet mir, den nächsten Schritt zu machen und er würde mir helfen. Ich habe Mode schon immer geliebt, und wenn man das mit Funktion verbinden kann, ist es perfekt", erzählte Baumgartner 2005 in einem Interview mit der "Denver Post".

Costner und Baumgartners Ehe wurde durch die Pandemie gestärkt

Die Corona-Pandemie stellte viele Paare auf die Probe. Während einige Beziehungen zerbrachen, gingen Costner und seine Frau gestärkt aus dieser Zeit heraus. Die Herausforderungen ließen das Paar enger zusammenwachsen. "Unsere Partnerschaft hat sich wirklich darauf konzentriert, was wir füreinander tun und wie wir mit unserer Familie umgehen", schwärmte der Hollywood-Star in einem Gespräch, das er während der Pandemie mit "People" führte. Da der Schauspieler ein "Computer-Analphabet" sei, habe seine Frau sich um den virtuellen Unterricht der Kinder gekümmert und sie zuhause unterrichtet. Umso erschütternder dürfte der Fremdgeh-Skandal seiner Frau für Costner gewesen sein.

Scheidung: Unschöne Trennung zwischen Kevin Costner und Christine Baumgartner

Am 1. Mai 2023 reichte Christine Baumgartner die Scheidung von ihrem Ehemann ein. Die plötzliche Trennung sorgte für viel Verwirrung. Grund für das Ehe-Aus seien "unüberbrückbaren Differenzen" gewesen, teilten die beiden der Presse mit. Inzwischen kamen allerdings unschöne Anschuldigungen gegen Christine Baumgartner an die Öffentlichkeit. Die 49-Jährige soll ihren Ehemann betrogen haben. Laut einem Insider soll Tech-Unternehmer und Multimillionär Daniel Starr während seines Aufenthalts im Gästehaus der Costners eine Affäre mit Baumgartner gehabt haben, was er allerdings dementierte.

Kevin Costner zog die Konsequenzen und verfrachtete seine Ehefrau ins Gartenhaus. Ihre Kleidung, Taschen etc. durfte die Designerin nicht mitnehmen, wie ein Richter beschloss. Inzwischen ist Baumgartner in ein Luxus-Anwesen in der Nachbarschaft gezogen. Ob Costner für den Lebensstil seiner Ex aufkommen muss, ist noch nicht geklärt. Unterhalt für die Kinder bekommt Baumgartner aber bereits.