Roger Waters spricht nach Kritik von "böswilligen Angriffen"

Während die Polizei "wegen Verdachts auf Volksverhetzung" ermittelt, spricht Roger Waters nach einem umstrittenen Auftritt davon, dass man ihn "zum Schweigen bringen" wolle.

Nach einem umstrittenen Auftritt des britischen Rockmusikers Roger Waters (79) am 17. Mai in Berlin hat die Polizei ein Verfahren eingeleitet. Die Kritik an dem Auftritt, bei dem der Pink-Floyd-Mitbegründer eine schwarze Uniform mit roter Binde, die der eines SS-Offiziers ähnelte, trug, weist der Musiker jedoch von sich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In einer Stellungnahme, , spricht der 79-Jährige von "böswilligen Angriffen" durch Menschen, die ihn "verleumden und zum Schweigen bringen" möchten. Ihm zufolge seien die umstrittenen Elemente des Auftritts unter anderem "klar ein Statement gegen Faschismus".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Wir ermitteln wegen Verdachts auf Volksverhetzung"

"Wir ermitteln wegen Verdachts auf Volksverhetzung", hatte ein Polizeisprecher . Die Bühnenkleidung Waters' sei geeignet, "die Herrschaft des nationalsozialistischen Regimes zu verherrlichen". Außerdem könne es eine Störung des öffentlichen Friedens darstellen. Nach Abschluss der Ermittlungen solle das Verfahren an die Staatsanwaltschaft übergeben werden, die über einen weiteren Verlauf entscheide. Unter anderem . Die US-Organisation "Stop Antisemitism" derweil die Ermittlungen als "großartige Neuigkeiten".

Der Musiker ist in den vergangenen Jahren mehrfach durch Israelkritik und antisemitische Äußerungen aufgefallen. Seine Tournee "This Is Not A Drill" sorgte bereits im Vorfeld in Deutschland für Unruhe. Die Stadt Frankfurt am Main wollte etwa wegen der Vorwürfe gegen den Musiker sein Konzert am 28. Mai absagen. Das dortige Verwaltungsgericht gab jedoch einem Eilantrag Waters' statt, sodass der Auftritt am Sonntag stattfinden wird.