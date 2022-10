Rock-Ikone Nina Hagen ist erstmals Oma geworden

Nina Hagen ist jetzt wohl eine von Deutschlands coolsten Omas. Die Sängerin ist erstmals Großmutter geworden, wie sie selbst bestätigt.

Rockröhre, Schauspielerin und Großmutter: Nina Hagen (67), die deutsche "Godmother of Punk", ist zum ersten Mal Oma geworden. Das hat die Sängerin am 25. Oktober .

"Hurra, ich bin Großmama"

"Hurra, ich bin Großmama", habe sie erklärt. Die 67-Jährige freue sich "von ganzem Herzen über die Ankunft von unserem neuen Familienmitglied". Es ist nicht bekannt, ob Nina Hagen nun Großmutter eines Mädchens oder eines Jungens ist. Laut des Artikels sei ihr Sohn Otis Vater geworden. Dieser stammt aus einer Beziehung der Sängerin mit Franck Chevalier. Nina Hagen hat zudem eine Tochter, die Schauspielerin Cosma Shiva Hagen (41).

Erst kürzlich hatte sich Nina Hagen von ihrer Mutter Eva-Maria Hagen (1934-2022) verabschieden müssen. Die 67-Jährige zusammen mit ihren Kindern, dass "unsere geliebte Eva-Maria Hagen diese irdische Welt verlassen" habe und "uns in die ewige Heimat vorausgegangen" sei. Die Familie trauere voller Sehnsucht, in Liebe und in Dankbarkeit.