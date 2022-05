Robert Geiss privat: Was ist über Ehefrau, Kinder und Vermögen bekannt?

Robert Geiss wurde mit "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" deutschlandweit bekannt. Wie läuft es bei ihm privat?

Robert Geiss wurde am 29. Januar 1964 in Pulheim als Sohn eines Kirmesausstatters geboren. Nach dem Abschluss der Hauptschule stieg der heutige Unternehmer in das Familiengeschäft ein, ehe er 1986 mit seinem Bruder das Mode-Unternehmen "Uncle Sam" gründete.

Robert Geiss gründete die Marken "Uncle Sam" und "Roberto Geissini"

"Uncle Sam" ist eine Marke für Sportbekleidung, mit der Robert und Michael Geiss in den ersten Jahren hohe Gewinne erzielen konnten. 1995 verkauften die beiden ihre Anteile Medienberichten zufolge für einen dreistelligen Millionenbetrag.

Robert Geiss verabschiedete sich aber nicht aus dem Modegeschäft: 2013 gründete er sein Modelabel "Roberto Geissini". Robert und seine Frau Carmen Geiss zeigen sich öffentlich oft in der eigenen Markenkleidung.

Zeigen sich bei "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" nicht immer so harmonisch: Robert Geiss und seine Frau Carmen. © Brauer Photos

Robert und Carmen Geiss haben zwei Kinder

Seine Ehegattin heiratete Robert Geiss 1994. Die damalige Fitnesstrainerin hieß zuvor Carmen Schmitz. Zusammen haben Carmen und Robert Geiss zwei Kinder: Davina (18) und Shania (17).

Seit 2011 kann man das Leben der Familie in der Serie "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" verfolgen. Im Jahr 2015 übernahm mit "Geiss TV" die eigene Firma der Geissens die Produktion der Sendung. Die Zuschauer fragen sich: Läuft es privat wirklich so ab, wie es in der Serie gezeigt wird?

Robert und Carmen Geiss: Gerüchte über Scheidung

Immer wieder kommen Gerüchte über eine mögliche Scheidung der Geissens auf. Für Carmen Geiss ist jedoch eines klar: "Wir sind nicht nur ein Ehepaar, sondern auch die engsten Freunde. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, aus dem wir uns trennen könnten", verriet sie 2019 in einem Interview mit " ".

Vermögen von Robert Geiss

Niemand weiß genau, wie hoch das Vermögen von Robert Geiss wirklich ist. Schließlich besitzt der Multimillionär eine eigene Mode-Marke, eine Produktionsfirma und handelt mit Immobilien. Darüber hinaus verdiene er, laut " ", pro Folge seiner Serie rund 60.000 Euro.

Die Website versucht. Diese beläuft sich auf satte 30 Millionen Euro. Die Geissens sollen aktuell drei Luxusimmobilien bewohnen. Zu den Besitztümern der Geissens zähle neben zahlreichen Autos, darunter Hersteller wie Rolls Royce, Ferrari und Maserati, auch eine 38 Meter lange Luxus-Yacht mit dem Namen "Indigo Star".