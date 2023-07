Rita Ora kommt ohne BH zur Fashionshow

Rita Ora ist für ihre freizügigen Looks bekannt. Nun hat sie einen weiteren vorgeführt: Die "Azzedine Alaïa"-Show in Paris besuchte sie in einem durchsichtigen Kleid ohne BH.

03. Juli 2023 - 11:50 Uhr | (ae/spot)

Ein Hauch von Nichts: Rita Ora schritt selbstbewusst durch Paris. © imago/ABACAPRESS

Rita Ora (32) zeigt gerne viel Haut - und hat in Paris einen weiteren sexy Auftritt hingelegt. Zur "Azzedine Alaïa"-Show während der Haute Couture Week erschien sie in einem engen und durchsichtigen Spitzenkleid, unter dem sie keinen BH trug. Sie saß neben Anna Wintour Wie unter anderem , überließ die 32-Jährige bei ihrem Besuch der Modenschau am 2. Juli fast nichts der Fantasie. Die britische Sängerin und Schauspielerin betonte mit dem schwarzen Kleid ihre Figur. Darunter trug sie lediglich einen knappen Tanga. Sie verzichtete neben einem BH auch auf Schmuck und ließ das Kleid für sich sprechen. Ihren Look unterstrich sie mit einem Pferdeschwanz und schwarzen High Heels. Rita Ora schritt an der Hand eines Freundes zur Show und posierte selbstbewusst für die Fotografen. In der Front Row nahm sie dann neben Anna Wintour (73), der Chefredakteurin der US-amerikanischen "Vogue", Platz. In London zeigte sie Bauchmuskeln Einen Tag zuvor hatte Rita Ora in London ebenfalls ein freizügiges Outfit gezeigt. Bei einer Pride-Veranstaltung in der britischen Hauptstadt heizte sie dem Publikum in einem pinkfarbenen Minirock mit passendem Crop-Top und kniehohen Plateaustiefeln aus Samt ein. Damit betonte sie ihren durchtrainierten Bauch. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de