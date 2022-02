Riccardo Basile: Wer ist die Freundin des Let's-Dance-Promis?

Vom Sportmoderator zum Promi-Tänzer: Riccardo Basile ist als Teilnehmer bei "Let's Dance" 2022 dabei. Was ist über sein Privatleben bekannt? Hat er eine Freundin oder ist er Single?

Wie sich Ricardo Basile wohl 2022 bei "Let's Dance" schlagen wird? Das können die Fans seit dem 18. Februar in der RTL-Tanzshow bewundern. Aber woher kennt man ihn eigentlich? Die AZ hat sich seinen Werdegang mal genauer angeschaut.

Alter, Herkunft, Eltern: Das ist über Riccardo Basile bekannt

Riccardo Basile wurde am 6. November 1991 in Fulda geboren und ist auch dort aufgewachsen. Über seinen Heimatort sagte er 2021 im Gespräch mit dem " ": "Ich bin als Sohn einer Italienerin und eines Deutschen in Fulda geboren. Keine Großstadt, streng katholisch, erzkonservativ. Eine Stadt aber, die mir vieles mitgegeben hat."

So hat Riccardo Basile seine Karriere im TV begonnen

Nach seinem Abitur studierte er ab 2011 Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Romanistik in Bamberg. Seine Leidenschaft für die Medien hatte er aber bereits zuvor entdeckt. Er war Praktikant in der Sportredaktion von Sky Deutschland und arbeitete während seines Studiums dort als freier Mitarbeiter.

Riccardo Basile: Sky-Moderator seit 2017

Seit 2017 steht er neben Esther Sedlaczek, Britta Hofmann, Sebastian Hellmann und Michael Leopold vor der Kamera und moderiert für Sky die Fußball-Bundesliga und UEFA Champions League.

Modelabel BOLZR: Riccardo Basile ist Unternehmer und Influencer

Noch bevor Riccardo Basile seine Karriere als Moderator startete, gründete er 2016 das Modelabel BOLZR (Abkürzung für "Bolzplatz"). Für ihn wurde damit ein Traum war, wie er sagte: "Ich hatte schon immer eine Affinität zur Mode. Es war immer mein Traum, mal ein eigenes Label zu haben."

Für sein Label steht Riccardo Basile auch selbst vor der Kamera und macht dabei eine ziemlich gute Figur. Das haben auch weitere Unternehmen bemerkt, denn er war bereits für L'Oréal, Metaxa und Home Deluxe als Model aktiv. Auch auf Instagram begeistert er seine 66.000 Follower mit Hochglanzfotos.

Hat Riccardo Basile eine Freundin oder ist er Single?

Seit 2019 ist Riccardo Basile mit Clea-Lacy Juhn liiert. Auch, wenn es kaum Pärchenfotos auf Instagram gibt, zeigt sich der Moderator mit seiner Freundin gerne auf roten Teppichen.

Riccardo Basile mit Freundin Clea-Lacy Juhn. © BrauerPhotos

Clea-Lacy Juhn: Woher kennt man die Freundin von Riccardo Basile?

Clea-Lacy Juhn ist keine Unbekannte im TV, denn 2017 konnte sie das Herz des RTL-Bachelors Sebastian Pannek gewinnen. Doch die Beziehung hielt nicht und so fand sie in Riccardo ihre große Liebe, wie sie 2019 auf Instagram verkündete: "Du hast mir in kürzester Zeit gezeigt, dass du immer für mich da bist. Du hast keine Sekunde gezweifelt, als es mir schlecht ging, an meiner Seite zu sein. Bei dir kann ich lachen, weinen und ich selbst sein! Danke, dass du mich jeden Tag aufs Neue zum Strahlen bringst."

Riccardo Basile tanzt bei "Let's Dance" 2022

Seit dem 18. Februar versucht sich Riccardo Basile in einer Promi-Show: Er ist VIP-Kandidat bei "Let's Dance" 2022. Über seine Teilnahme sagte er vorab im Gespräch mit : "Ich bin tatsächlich seit Jahren ein riesiger 'Let's Dance'-Fan. Deshalb ist es eine Ehre für mich, in der diesjährigen Staffel dabei zu sein."