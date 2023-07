Reunion der "Zurück in die Zukunft"-Stars bei Musical-Premiere

Was für eine Zeitreise: In New York besuchte Schauspieler Michael J. Fox am Mittwoch die Vorpremiere des neuen Broadway-Musicals "Zurück in die Zukunft". Dabei kam es zur Reunion mit seinen ehemaligen Film-Partnern Christopher Lloyd und Lea Thompson.

Reunion der Stars von "Zurück in die Zukunft": Michael J. Fox (62) hat am Mittwoch die Vorpremiere des gleichnamigen neuen Broadway-Musicals besucht. Dabei kam es auch zum Treffen mit seinen ehemaligen Film-Kollegen Christopher Lloyd (84, Doc Brown) und seiner Film-Mutter Lea Thompson (62).

Außerdem machte Fox die Bekanntschaft seines jüngeren Alter-Ego. Jung-Star Casey Likes (21) spielt im Musical Marty McFly, der mit der Zeitmaschine, dem berühmten DeLorean, ins Jahr 1955 reist. , wenn er über Michael J. Fox spricht: "Ich bin mit 'Zurück in die Zukunft' aufgewachsen. Meine Mutter sagte immer zu mir, ich erinnere sie an Michael. Er war immer einer meiner Helden."

Erlös zugunsten der Parkinson-Stiftung

Der Erlös der Vorpremiere des Musicals kommt der "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research" zugute. Musical-Producer Colin Ingram (54) hofft auf eine halbe Million Dollar zugunsten der Stiftung. Fox leidet seit 1991 an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung und gründete im Jahr 2000 seine Stiftung, die sich in der Parkinson-Forschung engagiert. Nach Jahren des Rückzugs und wenigen Gastauftritten wirkte Fox ab 2011 in diversen TV-Serien, teils in Hauptrollen, mit. 2020 erklärte er seine Schauspielkarriere für beendet, was ihn von regelmäßigen öffentlichen Auftritten jedoch nicht abhält.

"Back To The Future: The Musical" feiert am 3. August offizielle Premiere am Broadway in New York. Bereits seit 2021 ist es am Londoner West End zu sehen.