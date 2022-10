Restauranteröffnung in Mailand: Sophia Loren feiert Glamour-Auftritt

Filmstar Sophia Loren versprüht immer noch jede Menge Glamour. Bei einer Restauranteröffnung in Mailand hat sie mit einem weißen Hosenanzug und Diamantschmuck für Aufsehen gesorgt.

Sophia Loren bei ihrem Auftritt in Mailand.

Nur wenige Wochen nach ihrem 88. Geburtstag strahlt Sophia Loren wie eh und je auf dem roten Teppich. In Mailand feierte die Schauspielerin die Eröffnung eines nach ihr benannten Restaurants. Sie glänzte dabei in einem weißen Hosenanzug, zu dem sie eine ebenfalls weiße Satinbluse trug. Auffälliger Diamantschmuck, bestehend aus einer Halskette und Ohrringen, und eine rosa getönte Brille rundeten ihr Outfit ab. Die kastanienbraunen Haare trug die 88-Jährige bei ihrem Auftritt zu lockeren Wellen frisiert.

, ließ sich Sophia Loren bei dem kurzen Gang über den roten Teppich viel Zeit, um ihre Fans zu begrüßen, bevor sie das neue Lokal betrat. In Italien gibt es neben dem Restaurant in Mailand auch eines in Florenz, das den Namen der berühmten Schauspielerin trägt. Ein weiteres soll geplant sein. Loren galt schon immer als leidenschaftliche Köchin, Bücher mit ihren Rezepten wurden zu Bestsellern.

Comeback als Schauspielerin

Die italienische Filmdiva feierte vor zwei Jahren ein Comeback vor der Kamera. Der Netflix-Streifen "Du hast das Leben vor dir" war ihr erster vollwertiger Spielfilm seit einem Jahrzehnt. Die am 20. September 1934 in Rom geborene Schauspielerin wurde schon Ende der 1950er Jahre zum Weltstar. Insgesamt war sie in über 100 Filmen zu sehen. 1962 gewann sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Und dennoch leben sie", 1991 kam der Ehrenoscar für ihr Lebenswerk hinzu.