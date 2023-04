Realitystar Sarah Knappik: TV-Promi spricht über Karriere, Tochter und Krankheit

Seit 16 Jahren unterhält Sarah Knappik bereits die Zuschauer im Reality-TV. Nach einer längeren Pause meldet sie sich jetzt bei "Kampf der Realitystars" 2023 zurück. Zeigt das ehemalige GNTM-Model nun eine neue Seite von sich? Wie hat sie die Geburt ihrer Tochter verändert? Wie geht es ihr gesundheitlich? Über all das hat die AZ mit der 36-Jährigen gesprochen.

Bei der Vielzahl an Casting-, Dating- und Reality-Formaten ist es heutzutage nicht mehr sonderlich schwer, einen Auftritt im Fernsehen zu ergattern. Sich dagegen eine stabile Karriere in diesem Bereich aufzubauen und über Jahre für den Zuschauer interessant zu bleiben, gestaltet sich nicht ganz so einfach.

Doch Sarah Knappik hat das geschafft, wovon die meisten TV-Neulinge träumen – seit 16 Jahren ist sie bereits im Geschäft und zählt nach wie vor zu den bekanntesten Realitystars Deutschlands. Wie hat sie das erreicht, was sind ihre Pläne und Wünsche für die Zukunft und wie tickt sie eigentlich privat? Der AZ stand die kultige Blondine Rede und Antwort.

Sarah Knappik über "Germany's Next Topmodel": "Die echte Modelbranche ist viel härter"

Ihre Karriere hat Sarah Knappik 2007 mit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" gestartet. Mit ihrer extrovertierten Art schaffte sie es auf den achten Platz. "GNTM ist natürlich ein großer Teil meines Lebens und ich bin froh, dass ich daran teilgenommen habe – sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich durfte viele tolle Erfahrungen machen, habe die Welt bereist und international gearbeitet", sagt sie im Gespräch mit der AZ über ihre Zeit bei der Show von Heidi Klum.

Die Modelsuche habe der damals 22-Jährigen "die Türe zur Branche geöffnet", sie habe viel gelernt und sich dadurch eine eigene Karriere aufbauen können. Doch die Realität scheint Sarah Knappik damals schnell eingeholt zu haben, wie sie betont: "Die echte Modelbranche ist im Gegensatz dazu viel härter und gemeiner. Da wurden bei Castings Mädels verbal so verletzt, die in meinen Augen makellos waren." Mit der Anfrage des Dschungelcamps folgte ein Kurswechsel ins Reality-TV-Business. "Dadurch hat sich für mich ein ganz anderer Karriereweg eröffnet."

Karriere von Sarah Knappik: In diesen Shows war sie bereits zu sehen

Für Sarah Knappik folgten zahlreiche Auftritte in verschiedenen Formaten, wie "Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika", "Promi Big Brother" und "Like Me – I'm Famous". Aber was fasziniert sie eigentlich an derartigen TV-Shows? "Ich dachte mir, in den Formaten quatscht man ein bisschen Mist, macht verrückte Sachen, tobt sich aus und verdient damit Geld", erklärt sie lachend der AZ. "Das hat sich in meinem Leben irgendwie entwickelt und jetzt gibt es den Begriff 'Reality-TV', was nach all den Jahren noch immer gerne gesehen wird."

Sarah Knappik privat: "Ich verbringe viel Zeit mit meiner Tochter"

Nach turbulenten Auftritten in bekannten Trash-Formaten wurde es in den letzten Jahren ruhig um die sympathische Blondine. Ihr Privatleben hält sie bewusst aus der Öffentlichkeit heraus, wie sie betont: "Die private Sarah halte ich auch privat und will mein Leben abseits der Kameras soweit es geht schützen." Sie beschreibt sich selbst als umgänglichen Menschen, der gut mit seinem Umfeld klarkommt. "Ich liebe die Natur, gehe gerne in den Tierpark oder ins Museum und mache gerne Musik. Außerdem verbringe ich viel Zeit mit meiner Tochter und meiner Familie – das ist mir das Allerwichtigste!"

2021 kam die Tochter von Sarah Knappik zur Welt, doch auch diesen Teil ihres Lebens schützt sie bewusst vor der Öffentlichkeit. "Ich bin total glücklich in meiner kleinen Welt mit meiner kleinen Tochter. Diese Zeit will ich auch ganz bewusst genießen. Die Anfragen kommen, die Jobs sind da, aber ich nehme nicht alles an."

TV-Comeback bei "Kampf der Realitystars": Deshalb war es lange still um Sarah Knappik

Nach einer längeren Pause ist Sarah Knappik 2023 wieder in einer Trash-Show zu sehen – sie nimmt an "Kampf der Realitystars" teil. Ihre TV-Abstinenz hat auch einen bestimmten Grund: "Ich wollte mir ganz bewusst eine längere Auszeit nehmen, um viel Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Die Arbeiten zu Reality-Formaten sind sehr stressig und anstrengend, im TV sieht man davon nur einen kleinen Teil. Jetzt will ich wieder arbeiten und 'Kampf der Realitystars' hatte schon länger Interesse an meiner Person. Daher bin ich das jetzt angegangen, denn ich brauchte auch mal wieder ein Abenteuer."

Seit ihrem Start bei GNTM gehört Sarah Knappik zu den bekanntesten Promis der Reality-TV-Branche. Aktuell ist sie in "Kampf der Realitystars" zu sehen. © RTLZWEI, Banijay Productions Germany

"Anecken und provozieren": Für Sarah Knappik gehört das zum Reality-TV dazu

Ob die ehemalige GNTM-Kandidatin auch bei der Show mit Moderatorin Cathy Hummels mit ihrem Verhalten polarisieren wird? In der Vergangenheit war sie mit einigen Promis aneinandergeraten, der Eklat im Dschungelcamp um die Fake-Liebe von Jay Khan und Indira Weis ist nach wie vor legendär. "Im Reality-TV sollte man auch mal anecken und provozieren – das gehört eben dazu", sagt Sarah Knappik zur AZ. "Das muss man aber differenzieren zu der Privatperson: Im TV lässt man mal die Sau raus, aber privat bin ich eher langweiliger."

Was genau bei "Kampf der Realitystars" 2023 passieren wird, will die 36-Jährige noch nicht verraten. Allerdings deutet sie an: "Ich habe mich mit einigen Kandidaten sehr gut verstanden, mit denen ich auch heute noch regelmäßig in Kontakt stehe. Aber natürlich entstehen auch Diskussionen mit dem ein oder anderen."

Sarah Knappik: "Finde es schade, wenn sich Leute über meine Figur lustig machen"

Seit ihrem Start bei "Germany's Next Topmodel" hat sich Sarah Knappik auch optisch immer wieder gewandelt. "Mit der Schwangerschaft und gesundheitlichen Hürden hat sich mein Körper verändert. Das wird die Leute überraschen, weil sie mich anders in Erinnerung haben", erklärt sie dazu.

Im Dezember 2021 war das Model an Corona erkrankt und erlebte einen schweren Verlauf, musste sich mit Kortison behandeln lassen. Trotzdem tritt sie selbstbewusst für sich selbst ein und sagt: "Ich habe ein Kind bekommen und dann kam die Krankheit dazu. Es kommt bestimmt die Zeit, in der ich wieder in Shape bin – oder ich bleibe halt so. Schließlich muss ich damit leben, wie ich bin und finde es schade, wenn sich Leute über meine Figur lustig machen."

Wie Sarah Knappik ihr Trash-TV-Comeback bei "Kampf der Realitystars" erlebt hat, wird ab Mittwoch (12. April) um 20.15 Uhr auf RTLZWEI gezeigt. Sie freut sich schon auf die Ausstrahlung und sagt: "Es war auf jeden Fall eine spannende Herausforderung. Ich hatte mir vorgenommen, dem Namen der Show alle Ehren zu machen und zu kämpfen, denn in dem ein oder anderen Format habe ich ja aufgegeben. Ich bin hier und da an meine Grenzen gekommen, weil ich körperlich nicht so fit bin. Trotzdem habe ich alles versucht."